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В Мозамбике наводнение унесло жизни нескольких сотен людей

Новости » Происшествия    23.03.2019 - 12:21
В Мозамбике наводнение унесло жизни нескольких сотен людей
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Наводнение вызвал сильный циклон, который более недели бушевал в стране

В результате наводнения, которое было вызвано сильным тропическим циклоном, в африканском Мозамбике погибли почти 300 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reutrers.

Как сообщается, сильный тропический циклон, который обрушился на прошлой неделе сразу на несколько Африканских стран, вызвал катастрофические наводнения в Мозамбике.

По данным координатора Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Себастьян Родос Штампа, жертвами наводнений в стране стали по меньшей мере 293 человек.

"Мы вынуждены ждать, пока поток воды отступит, чтобы назвать точное количество погибших в Мозамбике", - отметила Штампа.

Напомним, ранее сообщалось, что сильный тропический циклон, который обрушился на Мозамбик и Зимбабве, унес жизни не менее 162 человек. Еще сотни людей считались пропавшими без вести. В Мозамбике жертвами тропического циклона стали по меньшей мере 66 жителей, почти 17 тысяч человек пострадали или были эвакуированы.

РБК-Украина писало, что по данным Министерства информации Зимбабве, в юго-восточной части страны из-за бурного тропического шторм Идай погибли по меньшей мере 24 человек, а также 40 считаются пропавашими без вести.

Добавим, в результате наводнений, образовавшихся из-за сильных дождей, на юге африканской страны Малави погибли по меньшей мере 28 человек. Также, по меньшей мере, 124 человек получили ранения.

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