ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Кількість жертв повені в Мозамбіку продовжує зростати

Новини » Надзвичайні події    23.03.2019 - 15:35
Кількість жертв повені в Мозамбіку продовжує зростати
Фото: наслідки повені в Мозамбіку (twitter.com/AlexBahati12)

Кількість загиблих зросла до 417 осіб

Влада Мозамбіку повідомила, що число жертв циклону, який накрив південну частину Африки досягла 417 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Міністр землі і навколишнього середовища Мозамбіку Селсо Коррейя повідомив, що в даний час ситуація покращується, але ще залишається критичною незважаючи на те, що стає легше працювати на місцях.

"Але, на жаль, число загиблих зростає, зараз у нас 417 осіб, які загинули", - заявив Коррейя.

Також міністр розповів, що близько 1,5 тис. людей потребують негайного порятунку з дерев і дахів будинків.

Раніше РБК-Україна писало, що за даними Міністерства інформації Зімбабве, в південно-східній частині країни з-за бурхливого тропічний шторм Идай загинули щонайменше 24 людей, а також 40 вважаються зниклими без вісті.

Також повідомлялося, що кількість жертв тропічного циклону в Африці перевищила 160. У заяві Міжнародної федерації товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця (IFRC) зазначено, що масштаби збитку, нанесеного циклоном Идай, який налетів на мозамбіцька місто Бейра, колосальні і жахливі.

У Мозамбіку повінь забрала життя декількох сотень людей Кількість жертв циклону "Гаджа" в Індії зросла до 33
Новини України наводнение в ТбилисициклонМозамбік
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся