На Мозамбік обрушився новий потужний циклон

Фото: повінь у Мозамбіку (twitter.com/AlexBahati12)

Десятки тисяч людей евакуйовано

Циклон Кеннет обрушився на Мозамбік увечері 25 квітня, десятки тисяч людей були евакуйовані. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al Jazeera.

Повідомляється, що циклон Кеннет обрушився на північний Мозамбік із сильними вітрами до 220 кілометрів на годину пізно ввечері в четвер після того, як за ніч убив трьох людей на Коморських островах.

Наголошується, що всього шість тижнів тому циклон Ідай спустошив центральну частину країни і залишив сотні загиблих.

Нагадаємо, міністр з питань навколишнього середовища Мозамбіку Селсо Коррейя в неділю, 24 березня, повідомив, що в результаті природної катастрофи, яка викликана тропічним циклоном "Ідай" кількість жертв склала щонайменше 644 людини.

Раніше РБК-Україна писало, що в Південній Африці через проливних дощів загинуло більше 50 людей. Протягом декількох днів регіон піддавався сильним дощам, але влада не передбачали зливи, який почався в понеділок пізно ввечері. У результаті сталася повінь, і деякі споруди були підірвані і обрушилися на людей. Сотні людей були евакуйовані.