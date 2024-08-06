МОЗ затвердило положення про Раду з відновлення "Охматдиту"

Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) затвердило положення щодо Ради з контролю відновлення зруйнованих будівель Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я (МОЗ).
"Рада з відновлення забезпечуватиме громадський контроль за всіма процесами відновлення, зокрема це стосується дотримання прозорості і доброчесності при виборі підрядника для виконання поточного ремонту та внутрішнього опорядження будівлі сучасного лікувально-діагностичного комплексу "Охматдиту", - пише МОЗ.
Зазначається, що Рада складатиметься з 15 осіб, яких затвердять наказами міністерства у два етапи. Під час першого етапу до складу увійдуть представники:
"Другий етап включатиме відбір семи представників громадських об’єднань, їх спілок, благодійних організацій, що провадять діяльність у сферах запобігання корупції, захисту прав пацієнтів, розвитку сфери охорони здоров’я, професійних асоціацій працівників сфери охорони здоровʼя або у сфері архітектури та містобудування", - відзначає відомство.
Російські терористи атакували "Охматдит" 8 липня під час масованого обстрілу України. Після ударів а медичною допомогою звернулося 32 поранених. Також було госпіталізовано з травмами вісім дітей.
Наступного дня, 9 липня, Кабмін прийняв рішення розпочати роботи з відновлення будівлі "Охматдиту".
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