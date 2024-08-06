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Минздрав утвердил положение о Совете по восстановлению "Охматдета"

Фото: последствия обстрела "Охматдета" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Министерство здравоохранения (Минздрав) утвердило положение о Совете по контролю восстановления разрушенных зданий Национальной детской специализированной больницы "Охматдет".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения (Минздрав).

"Совет по восстановлению будет обеспечивать общественный контроль за всеми процессами восстановления, в частности это касается соблюдения прозрачности и добропорядочности при выборе подрядчика для выполнения текущего ремонта и внутренней отделки здания современного лечебно-диагностического комплекса "Охматдета", - пишет Минздрав.

Отмечается, что Совет будет состоять из 15 человек, которых утвердят приказами министерства в два этапа. Во время первого этапа в состав войдут представители: 

  • благотворителей, которые сделали наибольшие пожертвования, организаторов сбора, которые обеспечили наибольшую сумму сбора, а также дали согласие на участие в деятельности совета по восстановлению (6 человек);
  • Минздрав (1 человек);
  • НДСБ "Охматдет" (1 человек).

"Второй этап будет включать отбор семи представителей общественных объединений, их союзов, благотворительных организаций, осуществляющих деятельность в сферах предотвращения коррупции, защиты прав пациентов, развития сферы здравоохранения, профессиональных ассоциаций работников сферы здравоохранения или в сфере архитектуры и градостроительства", - отмечает ведомство. 

Удар по "Охматдету"

Российские террористы атаковали "Охматдет" 8 июля во время массированного обстрела Украины. После ударов за медицинской помощью обратилось 32 раненых. Также были госпитализированы с травмами восемь детей.

На следующий день, 9 июля, Кабмин принял решение начать работу по восстановлению здания "Охматдета".

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ОхматдетМинистерство здравоохранения Украины