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МОЗ затвердило положення про Раду з відновлення "Охматдиту"

Вівторок 06 серпня 2024 14:01
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МОЗ затвердило положення про Раду з відновлення "Охматдиту" Фото: наслідки обстрілу "Охматдиту" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) затвердило положення щодо Ради з контролю відновлення зруйнованих будівель Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я (МОЗ).

"Рада з відновлення забезпечуватиме громадський контроль за всіма процесами відновлення, зокрема це стосується дотримання прозорості і доброчесності при виборі підрядника для виконання поточного ремонту та внутрішнього опорядження будівлі сучасного лікувально-діагностичного комплексу "Охматдиту", - пише МОЗ.

Зазначається, що Рада складатиметься з 15 осіб, яких затвердять наказами міністерства у два етапи. Під час першого етапу до складу увійдуть представники:

  • благодійників, які зробили найбільші пожертви, організаторів збору, які забезпечили найбільшу суму збору, а також дали згоду на участь у діяльності ради з відновлення (6 осіб);
  • МОЗ (1 особа);
  • НДСЛ "Охматдит" (1 особа).

"Другий етап включатиме відбір семи представників громадських об’єднань, їх спілок, благодійних організацій, що провадять діяльність у сферах запобігання корупції, захисту прав пацієнтів, розвитку сфери охорони здоров’я, професійних асоціацій працівників сфери охорони здоровʼя або у сфері архітектури та містобудування", - відзначає відомство.

Удар по "Охматдиту"

Російські терористи атакували "Охматдит" 8 липня під час масованого обстрілу України. Після ударів а медичною допомогою звернулося 32 поранених. Також було госпіталізовано з травмами вісім дітей.

Наступного дня, 9 липня, Кабмін прийняв рішення розпочати роботи з відновлення будівлі "Охматдиту".

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Охматдит Мінстерство охорони здоров'я України
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