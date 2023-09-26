Військовий облік жінок. Кому і коли потрібно прийти в ТЦК

Хто має стояти на військовий облік

Мають перебувати на військовому обліку всі жінки віком від 18 до 60 років, які мають медичну або фармацевтичну освіту чи працюють за такими спеціальностями:

лікар,

стоматолог,

акушерка,

сестра медична,

фармацевт та провізор,

наукова співробітниця,

керівниця підрозділів в охороні здоровʼя тощо.

Зазначимо, що ця норма не нова та діє ще з 1992 року. Тому більшість жінок-медиків та жінок-фармацевтів вже перебувають на військовому обліку.

Тож від січня 2023 року жінки, які навчаються на медичній або фармацевтичній спеціальності, ставляться на військовий облік одразу по закінченню навчання. Заклад освіти за 2 місяці до завершення навчання подає списки жінок-випускниць до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Що зміниться з 1 жовтня?

В МОЗ зазначають, що понад 30 років постановка на військовий облік жінок-медиків та жінок-фармацевтів працювала не досконало, через що частина медиків в ньому не враховані.

Тому з 1 жовтня 2023 року на військовий облік мають стати всі жінки-медики та жінки-фармацевти, які з певних причин там не перебували. Постановка на військовий облік не дорівнює мобілізації. Облік необхідний лише для узагальнення даних про наявний резерв медиків в державі.

Щоб стати на військовий облік, жінки, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність, матимуть 3 роки - до 31 грудня 2026 року. Тобто кожна жінка вищезгаданої спеціальності, яка досі не перебуває на військовому обліку, має стати на нього протягом найближчих 3 років.

Що буде з працевлаштуванням?

До 31 грудня 2026 року жінки з медичною та фармацевтичною освітою зможуть працевлаштуватися на роботу без надання військового квитка. Але під час прийняття на роботу жінок мають попереджати, що підприємство буде зобовʼязане повідомити про неї Територіальний центр комплектування.

Далі жінка має самостійно прибути до ТЦК СП для взяття на військовий облік.

Виїзд за кордон

В МОЗ наголошують, що жінки-медики та жінки-фармацевти можуть безперешкодно виїжджати за кордон. Починаючи з 1 жовтня 2023 року жодних змін в умовах виїзду за кордон для жінок не буде. Кожна жінка з медичною та фармацевтичною освітою може вільно перетинати державний кордон в незалежності від того, стоїть вона на військовому обліку чи ні.

Наразі обмеження діють лише для деяких категорій державних службовців та посадових осіб, які обіймають певні посади.

Військовий облік жінок

Зазначимо, що військовий облік жінок-медиків проводять для перевірки мобілізаційного ресурсу.

Водночас в Україні не проводиться мобілізація жінок. Громадянки можуть приєднатися до армії лише за власним бажанням.

Більше про військовий облік жінок читайте у матеріалі РБК-Україна.

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