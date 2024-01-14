ua en ru
Нд, 14 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В МОЗ розповіли, коли й кому потрібно носити медичну маску

Неділя 14 січня 2024 14:12
UA EN RU
В МОЗ розповіли, коли й кому потрібно носити медичну маску Фото: в МОЗ розповіли, коли й кому потрібно носити медичну маску (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Носіння медичної маски є одним з правил базової протиепідемічної, а також профілактичної норм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.

Коли варто вдягати маску:

  • якщо ви відчуваєте ознаки застуди, кашляєте або чхаєте та не можете залишатися вдома;
  • коли ви маєте симптоми застуди або ж підозру на інфекцію, яка передається повітряно-крапельним шляхом. Маска допоможе обмежити потенційне розповсюдження респіраторних виділень;
  • ви доглядаєте за хворим на ГРВІ, COVID-19 чи грип;
  • якщо ви здорові, але перебуваєте у місцях великого скупчення;
  • лікарям й медичним працівникам під час огляду пацієнтів, які мають респіраторні симптоми, а також під час процедур і маніпуляцій, які вимагають стерильності, щоб захистити пацієнта від можливих інфекцій.

Як нагадують в МОЗ, з жовтня в Україні на ГРВІ, грип, а також COVID-19 перехворіли 1,9 млн людей. Серед них 56% дітей.

При виявленні перших ознак захворювання - зверніться до сімейного лікаря й в жодному разі не вдавайтесь до самолікування. У тому ж числі важливо подбати про безпеку рідних та колег - залишатися вдома, використовувати індивідуальний посуд.

Коронавірус в Україні та світі

В кінці грудня рівень захворюваності на COVID-19 виріс на 52% у порівнянні з попереднім 28-денним періодом. Після цього ВООЗ закликала продовжувати дотримуватися маскового режиму та соціальної дистанції для уникнення зараження на COVID-19.

Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник порекомендував киянам повернутись до носіння масок.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мінстерство охорони здоров'я України
NEWS
Росіяни готують десантні бригади для висадки в українському тилу, - ISW
Росіяни готують десантні бригади для висадки в українському тилу, - ISW
DAILY
Під наглядом Китаю. Чого чекати від виборів на Тайвані та чи призведуть вони до конфлікту
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Під наглядом Китаю. Чого чекати від виборів на Тайвані та чи призведуть вони до конфлікту