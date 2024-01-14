В Минздраве рассказали, когда и кому нужно носить медицинскую маску

Ношение медицинской маски является одним из правил базовой противоэпидемической, а также профилактической нормы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Когда стоит надевать маску:

если вы чувствуете признаки простуды, кашляете или чихаете и не можете оставаться дома;

когда вы имеете симптомы простуды или подозрение на инфекцию, которая передается воздушно-капельным путем. Маска поможет ограничить потенциальное распространение респираторных выделений;

вы ухаживаете за больным ОРВИ, COVID-19 или гриппом;

если вы здоровы, но находитесь в местах большого скопления людей;

врачам и медицинским работникам при осмотре пациентов, имеющих респираторные симптомы, а также во время процедур и манипуляций, которые требуют стерильности, чтобы защитить пациента от возможных инфекций.

Как напоминают в Минздраве, с октября в Украине ОРВИ, гриппом, а также COVID-19 переболели 1,9 млн человек. Среди них 56% детей.

При обнаружении первых признаков заболевания - обратитесь к семейному врачу и ни в коем случае не прибегайте к самолечению. В том же числе важно позаботиться о безопасности родственников и коллег - оставаться дома, использовать индивидуальную посуду.

Коронавирус в Украине и мире

В конце декабря уровень заболеваемости COVID-19 вырос на 52% по сравнению с предыдущим 28-дневным периодом. После этого ВОЗ призвала продолжать соблюдать масочный режим и социальную дистанцию во избежание заражения COVID-19.

Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник порекомендовал киевлянам вернуться к ношению масок.