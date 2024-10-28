У МОЗ розповіли, як реформують МСЕК і кому передали "центральні" функції

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З чого складається система МСЕК

У МОЗ розповіли, що нині система медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) складається із закладів центрального та регіонального рівня.

При цьому Міністерство охорони здоров'я створює та призначає керівника лише центральної МСЕК.

Регіональна ж вертикаль включає 328 МСЕК:

з них 25 - обласних бюро

понад 300 - центрально-міських та міжрайонних комісій

Керівників обласних комісій призначають обласні ради.

Система МСЕК (інфографіка: facebook.com/moz.ukr)

План протидії правопорушенням у МСЕК

На виконання рішень РНБО та президента Кабінет міністрів України затвердив план щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням серед МСЕК, який передбачає:

створення робочої групи для перегляду рішень, які ухвалювали МСЕК (зокрема щодо посадовців)

розробку МОЗ та Мінцифри плану цифровізації проходження всіх етапів експертизи

швидкий аудит всіх пенсійних виплат по інвалідності прокурорам та іншим посадовцям державних органів, який проведе Пенсійний фонд разом із ДБР, Нацполіцією та СБУ

винесення на розгляд уряду законопроектів від МОЗ та Мінсоцполітики (щодо комплексної реформи МСЕК)

Функції МСЕК (інфографіка: facebook.com/moz.ukr)

Що змінить реформа МСЕК

Під час останнього засідання уряду були схвалені зміни до положення про МСЕК, які дозволяють Міністерству охорони здоров'я покладати права та обов'язки центральної МСЕК на підприємство, установу або організацію:

що належить до сфери управління МОЗ

має ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики

"Це дозволяє максимально швидко оптимізувати процес на центральному рівні", - пояснили в МОЗ.

З огляду на це функції центральної МСЕК покладено на Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ України в місті Дніпро (де впродовж 2024 року створювалась необхідна матеріально-технічна база, яка має значно спростити процес проходження експертизи для людей).

Уточнюється, що до повноважень центральної МСЕК належить, зокрема, розгляд оскаржень та проведення перевірок обґрунтованості рішень, прийнятих МСЕК регіонального рівня.

Крім того, від 1 січня 2025 року обласні, міські та міжрайонні МСЕК по всій країні припинять виконувати свої функції щодо:

експертизи інвалідності

встановлення втрати працездатності

Їхні функції передадуть кластерним та надкластерним лікарням.

Передача функцій МСЕК (інфографіка: facebook.com/moz.ukr)

Алгоритм оскарження рішень МСЕК

У МОЗ розповіли, що наразі алгоритм оскарження рішень МСЕК не змінився.

"Якщо ваша справа була направлена на оскарження до центральної МСЕК, то її буде перенаправлено до Українського державного НДІ медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ України в місті Дніпро. З вами зв'яжуться щодо розгляду і подальших дій, черговість розгляду буде збережена", - пояснили у прес-службі міністерства.

В цілому ж процедура оскарження наразі є такою:

оскарження рішення МСЕК (яке вважається необґрунтованим) в досудовому порядку - в комісії вищого рівня

оскарження рішення МСЕК у судовому порядку (якщо перший крок не допоміг, і ви досі не згодні з результатом)

Алгоритм оскарження рішень МСЕК (інфографіка: facebook.com/moz.ukr)

Уточнюється, що досудовий порядок оскарження передбачає такі кроки:

або написання заяви до тієї ж комісії, де людина проходила експертизу

або написання заяви до обласної комісії

проведення експертизи (у разі потреби - з проведенням додаткового обстеження)

винесення нового рішення

"Якщо ви не погоджуєтеся з новим рішенням, то можете подати оскарження до центральної МСЕК, функції якої виконує Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ України в місті Дніпро", - додали у МОЗ.

Адреса інституту: м. Дніпро, провулок Феодосія Макаревського, 1-А.

Контактні дані приймальні інституту:

+38 (098) 702 24 90

e-mail: undimspi@i.ua ukr.derzh.ndimspi@gmail.com

Процедура оскарження рішень й контактні дані (інфографіка: facebook.com/moz.ukr)