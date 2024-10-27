Чи вплине реформа МСЕК на виплату пенсій з інвалідності: відповідь міністра
Реформа медико-соціальних експертних комісій не вплине на соціальні виплати. Пенсії з інвалідності продовжать нараховувати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра соціальної політики Оксану Жолнович у Facebook.
Вона зазначила, що у соцмережах почали ширити некоректну інформацію щодо реформи МСЕК та системи соціальної підтримки осіб, які отримали інвалідність.
Міністр наголосила, що українці, яким було призначено пенсію з інвалідності на законних підставах, продовжать її отримувати.
"Всі громадяни, яким призначено пенсії по інвалідності, - будуть отримувати всі призначені виплати після реформи. Жодні виплати чи гарантії всім громадянам, які їх отримують на законних підставах, не буде зменшено", - заявила Жолнович.
Вона додала, що реформа покликана посилити підтримку тих, хто отримав травмування чи шкоду здоровʼю, пришвидшити надання такої підтримки, зменшити бюрократію, а також зробити систему підтримки під час та після хвороби чи травмування зрозумілою, простою і зручною для громадян.
Реформа МСЕК
Нагадаємо, після низки гучних корупційних скандалів в Україні ухвалили рішення ліквідувати медико-соціальні експертні комісії (МСЕК). Президент Володимир Зеленський підписав відповідний указ.
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко звільнив керівництво центральної МСЕК та очільників профільного департаменту МОЗ. За його словами, функції МСЕК будуть виконувати відповідні лікарні.
На тлі скандалів Зеленський заявив, що незадоволений роботою двох міністрів - очільника МОЗ та голови Мінсоцполітики.
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