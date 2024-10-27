ua en ru
Нд, 27 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Чи вплине реформа МСЕК на виплату пенсій з інвалідності: відповідь міністра

Київ, Неділя 27 жовтня 2024 10:20
UA EN RU
Чи вплине реформа МСЕК на виплату пенсій з інвалідності: відповідь міністра Фото: міністр соціальної політики Оксана Жолнович (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Реформа медико-соціальних експертних комісій не вплине на соціальні виплати. Пенсії з інвалідності продовжать нараховувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра соціальної політики Оксану Жолнович у Facebook.

Вона зазначила, що у соцмережах почали ширити некоректну інформацію щодо реформи МСЕК та системи соціальної підтримки осіб, які отримали інвалідність.

Міністр наголосила, що українці, яким було призначено пенсію з інвалідності на законних підставах, продовжать її отримувати.

"Всі громадяни, яким призначено пенсії по інвалідності, - будуть отримувати всі призначені виплати після реформи. Жодні виплати чи гарантії всім громадянам, які їх отримують на законних підставах, не буде зменшено", - заявила Жолнович.

Вона додала, що реформа покликана посилити підтримку тих, хто отримав травмування чи шкоду здоровʼю, пришвидшити надання такої підтримки, зменшити бюрократію, а також зробити систему підтримки під час та після хвороби чи травмування зрозумілою, простою і зручною для громадян.

Реформа МСЕК

Нагадаємо, після низки гучних корупційних скандалів в Україні ухвалили рішення ліквідувати медико-соціальні експертні комісії (МСЕК). Президент Володимир Зеленський підписав відповідний указ.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко звільнив керівництво центральної МСЕК та очільників профільного департаменту МОЗ. За його словами, функції МСЕК будуть виконувати відповідні лікарні.

На тлі скандалів Зеленський заявив, що незадоволений роботою двох міністрів - очільника МОЗ та голови Мінсоцполітики.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство соціальної політики Пенсії в Україні
NEWS
У КМВА розповіли про наслідки атаки ворожих дронів на Київ
У КМВА розповіли про наслідки атаки ворожих дронів на Київ
DAILY
Європа чи Росія. Чого чекати від парламентських виборів у Грузії і чи можлива революція
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа чи Росія. Чого чекати від парламентських виборів у Грузії і чи можлива революція