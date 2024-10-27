Чи вплине реформа МСЕК на виплату пенсій з інвалідності: відповідь міністра

Реформа медико-соціальних експертних комісій не вплине на соціальні виплати. Пенсії з інвалідності продовжать нараховувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра соціальної політики Оксану Жолнович у Facebook.

Вона зазначила, що у соцмережах почали ширити некоректну інформацію щодо реформи МСЕК та системи соціальної підтримки осіб, які отримали інвалідність.

Міністр наголосила, що українці, яким було призначено пенсію з інвалідності на законних підставах, продовжать її отримувати.

"Всі громадяни, яким призначено пенсії по інвалідності, - будуть отримувати всі призначені виплати після реформи. Жодні виплати чи гарантії всім громадянам, які їх отримують на законних підставах, не буде зменшено", - заявила Жолнович.

Вона додала, що реформа покликана посилити підтримку тих, хто отримав травмування чи шкоду здоровʼю, пришвидшити надання такої підтримки, зменшити бюрократію, а також зробити систему підтримки під час та після хвороби чи травмування зрозумілою, простою і зручною для громадян.