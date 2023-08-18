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У МОЗ розповіли, як продовжити дію довідки про інвалідність та права на виплати

Ілюстративне фото: у МОЗ розповіли, як продовжити дію довідки про інвалідність та права на виплати (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Медико-соціальна експертиза під час війни може приймати рішення щодо продовження дії довідки про інвалідність та права на виплати заочно на підставі направлення лікарсько-консультативної комісії медзакладу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.

Нагадаємо, що на період дії воєнного стану на території України процедура проведення медико-соціальної експертизи спрощена.

У МОЗ зазначають, що якщо за якихось обставин ви або ваша дитина не можете пройти обстеження для експертизи лікарсько-консультативної комісії й направлення на медико-соціальну експертизу (МСЕК), строк повторного огляду вважається продовженим на весь час дії воєнного стану та впродовж 6 місяців після його припинення чи скасування.

При цьому усі соціальні виплати та пільги зберігаються за вами до закінчення строку проходження повторного огляду.

Дізнатися адреси та контактні номери телефонів усіх МСЕК в Україні можна за номером "гарячої лінії" МОЗ: 0 800 60 20 19.

Окрім того, зазначається, що питання регулювання соціальних виплат людям з інвалідністю належить до компетенції Міністерства соціальної політики. Тому у разі виникнення питань можна звертатись на номер 15-39 або на "гарячу лінію" Національної соціальної сервісної служби України - (044) 289- 87-89.

Нагадаємо, в Україні спростили процедуру проведення МСЕК для військових. Для встановлення інвалідності пораненому бійцю тепер не треба тижнями сидіти у чергах під кабінетами - за потреби комісія виїжджає до місця перебування пацієнта.

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