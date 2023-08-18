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В Минздраве рассказали, как продлить действие справки об инвалидности и правах на выплаты

Иллюстративное фото: в Минздраве рассказали, как продлить действие справки об инвалидности и правах на выплаты (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Медико-социальная экспертиза во время войны может принимать решение о продлении действия справки об инвалидности и правах на выплаты заочно на основании направления врачебно-консультативной комиссии медучреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Напомним, что в период действия военного положения на территории Украины процедура проведения медико-социальной экспертизы упрощена.

В Минздраве отмечают, что если при каких-либо обстоятельствах вы или ваш ребенок не можете пройти обследование для экспертизы врачебно-консультативной комиссии и направления на медико-социальную экспертизу (МСЭК), срок повторного осмотра считается продленным на все время действия военного положения и в течение 6 месяцев после его прекращение или отмены.

При этом все социальные выплаты и льготы сохраняются за вами до истечения срока повторного осмотра.

Узнать адреса и контактные номера всех МСЭК в Украине можно по номеру "горячей линии" Минздрава: 0 800 60 20 19.

Кроме того, отмечается, что вопрос регулирования социальных выплат людям с инвалидностью входит в компетенцию Министерства социальной политики. Поэтому в случае возникновения вопросов можно обращаться по номеру 15-39 или на "горячую линию" Национальной социальной сервисной службы Украины - (044) 289-87-89.

Напомним, в Украине упростили процедуру проведения МСЭК для военных. Для установления инвалидности раненому бойцу теперь не нужно неделями сидеть в очередях под кабинетами - при необходимости комиссия выезжает к месту нахождения пациента.

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Министерство здравоохранения Украины