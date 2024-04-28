В МОЗ розповіли, чи є променева терапія безоплатною для пацієнтів

Програма медичних гарантій може покрити радіологічне лікування, якщо медзаклад має контракт з Національною службою здоров'я України (НСЗУ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Міністерства охорони здоров'я.

"Залежно від стану здоров’я, рекомендацій лікаря та призначеного лікування послуги за цим пакетом пацієнти можуть отримати як стаціонарно, так і амбулаторно", - відзначає МОЗ.

Ознайомитись зі списком лікарень, які мають контракт з НСЗУ, можна за посиланням .

Підставами для безоплатного лікування є:

Окрім променевої терапії, пацієнтам з підтвердженим діагнозом злоякісного новоутворення також покриваються ліки й медвироби для радіотерапії.

Для покриття витрат передбачений пакет "Радіологічне лікування та супровід пацієнтів з онкологічними захворюваннями в стаціонарних та амбулаторних умовах".

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, чи є вакцинація є дієвим способом захистити себе від раку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.