В Минздраве рассказали, является ли лучевая терапия бесплатной для пациентов

Программа медицинских гарантий может покрыть радиологическое лечение, если медучреждение имеет контракт с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Министерства здравоохранения.

"В зависимости от состояния здоровья, рекомендаций врача и назначенного лечения услуги по этому пакету пациенты могут получить как стационарно, так и амбулаторно", - отмечает Минздрав.

Ознакомиться со списком больниц, которые имеют контракт с НСЗУ, можно по ссылке .

Кроме лучевой терапии, пациентам с подтвержденным диагнозом злокачественного новообразования также покрываются лекарства и медизделия для радиотерапии.

Для покрытия расходов предусмотрен пакет "Радиологическое лечение и сопровождение пациентов с онкологическими заболеваниями в стационарных и амбулаторных условиях".

Напомним, РБК-Украина писало о том, есть ли вакцинация действенным способом защитить себя от рака.

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