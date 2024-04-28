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В Минздраве рассказали, является ли лучевая терапия бесплатной для пациентов

Воскресенье 28 апреля 2024 10:22
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В Минздраве рассказали, является ли лучевая терапия бесплатной для пациентов Фото: в Минздраве рассказали, является ли лучевая терапия бесплатной для пациентов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Программа медицинских гарантий может покрыть радиологическое лечение, если медучреждение имеет контракт с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Министерства здравоохранения.

Для покрытия расходов предусмотрен пакет "Радиологическое лечение и сопровождение пациентов с онкологическими заболеваниями в стационарных и амбулаторных условиях".

Кроме лучевой терапии, пациентам с подтвержденным диагнозом злокачественного новообразования также покрываются лекарства и медизделия для радиотерапии.

Основаниями для бесплатного лечения являются:

  • клинически и морфологически установленный диагноз новообразования;
  • направление лечащего врача;
  • перевод из другого медицинского учреждения или клинического подразделения больницы.

Ознакомиться со списком больниц, которые имеют контракт с НСЗУ, можно по ссылке.

"В зависимости от состояния здоровья, рекомендаций врача и назначенного лечения услуги по этому пакету пациенты могут получить как стационарно, так и амбулаторно", - отмечает Минздрав.

Напомним, РБК-Украина писало о том, есть ли вакцинация действенным способом защитить себя от рака.

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Министерство здравоохранения Украины
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