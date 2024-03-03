ua en ru
Нд, 03 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Чи можна вакцинуватись від раку: відповідь МОЗ

Неділя 03 березня 2024 09:00
UA EN RU
Чи можна вакцинуватись від раку: відповідь МОЗ Фото: в МОЗ пояснили, чи можна вакцинуватись від раку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

До 25% випадків раку викликають віруси гепатитів й папіломи. Водночас вакцинація є дієвим способом захистити себе від захворювань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я України.

"Віруси папіломи та гепатитів В та С можуть спонукати уражені клітини надмірно ділитися, що веде до розвитку пухлини. Уберегтися від онкогенних вірусів і раку допоможуть вакцинація, бар’єрна контрацепція та користування іншими засобами індивідуального захисту", - пише пресслужба.

Гепатит

Гепатит - це запалення печінки переважно через вірусну інфекцію. 96% смертей через вірусні гепатити спричинені гепатитом В та С. Зокрема вони є головними причинами раку печінки, яка посідає третє місце за смертністю.

Проти гепатиту В є дієва вакцина. Повний курс щеплення складає три дози, які роблять з інтервалом 0-1-6 місяців.

Вакцини від гепатиту С наразі у світі не існує. Людям варто щороку робити експрес-тест для виявлення маркерів вірусних гепатитів. У випадку підтвердження позитивного результату лікар призначить лікування.

Вірус папіломи людини

Існує більше 100 типів вірусу папіломи людини й декілька з них викликають рак шийки матки, пеніса, ануса, гортані, язика і губ.

"Це передусім типи 16 та 18. Проти основних онкогенних типів ВПЛ існує вакцина. Наразі від ВПЛ вакциновані 21% жінок в усьому світі", - додає МОЗ.

Нагадаємо, РБК-Україна писало й про рекомендації, які допоможуть знизити шанси захворіти на рак.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мінстерство охорони здоров'я України
NEWS
ЗСУ за добу знищили ще один літак і понад 1100 окупантів, - Генштаб
ЗСУ за добу знищили ще один літак і понад 1100 окупантів, - Генштаб
DAILY
Федір Веніславський: Рада має всі шанси прийняти закон про мобілізацію до кінця березня
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Федір Веніславський: Рада має всі шанси прийняти закон про мобілізацію до кінця березня