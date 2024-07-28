В МОЗ пояснили, з якими продуктами варто бути обережніше у спеку: список

Лише за перші п’ять місяців поточного року в Україні зафіксовані більше 20 тисяч випадків гострих кишкових інфекцій (ГКІ). Збудники інфекції може передаватись через готові страви, кондитерські вибори, молоко, молочні продукти та яйця.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Міністерства охорони здоров’я (МОЗ).

у разі тривалої відсутності електроенергії не вживайте продукти, які довго знаходилися в холодильнику без охолодження.

не вживайте консерви з ознаками здуття або зміни кольору та запаху.

використовуйте тільки якісну та очищену воду.

зберігайте продукти відповідно до температурних режимів та термінів придатності.

готуйте їжу при температурі не нижче 70°C.

ретельно готуйте їжу, особливо м'ясо, яйця та рибу.

дезінфікуйте всі поверхні та кухонне приладдя, підтримуйте чистоту на кухні.

мийте руки перед приготуванням та вживанням їжі.

ретельно мийте фрукти та овочі чистою водою перед споживанням.

Як відзначають у МОЗ, під час спеки особливо важливо бути обережним з їжею, мити руки, посуд, фрукти, овочі та вживати лише очищену воду. Для цього достатньо дотримуватись декількох правил:

Нагадаємо, РБК-Україна писало й про те, що у МОЗ нещодавно розвіяли міф про те, що вакцинація необхідна лише дітям.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.