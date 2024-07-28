В МОЗ пояснили, з якими продуктами варто бути обережніше у спеку: список
Лише за перші п’ять місяців поточного року в Україні зафіксовані більше 20 тисяч випадків гострих кишкових інфекцій (ГКІ). Збудники інфекції може передаватись через готові страви, кондитерські вибори, молоко, молочні продукти та яйця.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Міністерства охорони здоров’я (МОЗ).
Як відзначають у МОЗ, під час спеки особливо важливо бути обережним з їжею, мити руки, посуд, фрукти, овочі та вживати лише очищену воду. Для цього достатньо дотримуватись декількох правил:
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уникайте продуктів, що зберігалися неправильно.
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ретельно мийте фрукти та овочі чистою водою перед споживанням.
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ретельно обробляйте м'ясо та рибу.
Зокрема в МОЗ радять:
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мийте руки перед приготуванням та вживанням їжі.
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дезінфікуйте всі поверхні та кухонне приладдя, підтримуйте чистоту на кухні.
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ретельно готуйте їжу, особливо м'ясо, яйця та рибу.
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готуйте їжу при температурі не нижче 70°C.
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зберігайте продукти відповідно до температурних режимів та термінів придатності.
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використовуйте тільки якісну та очищену воду.
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не вживайте консерви з ознаками здуття або зміни кольору та запаху.
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у разі тривалої відсутності електроенергії не вживайте продукти, які довго знаходилися в холодильнику без охолодження.
Нагадаємо, РБК-Україна писало й про те, що у МОЗ нещодавно розвіяли міф про те, що вакцинація необхідна лише дітям.
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