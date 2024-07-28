В Минздраве объяснили, с какими продуктами следует быть осторожнее в жару: список

Только за первые пять месяцев текущего года в Украине зафиксированы более 20 тысяч случаев острых кишечных инфекций (ОКИ). Возбудители инфекции могут передаваться через готовые блюда, кондитерские выборы, молоко, молочные продукты и яйца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Министерства здравоохранения (МОЗ).

Как отмечают в Минздраве, во время жары особенно важно быть осторожным с едой, мыть руки, посуду, фрукты, овощи и употреблять только очищенную воду. Для этого достаточно придерживаться нескольких правил:

Напомним, РБК-Украина писало и о том, что в Минздраве недавно развеяли миф о том, что вакцинация необходима только детям.

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