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В Минздраве объяснили, с какими продуктами следует быть осторожнее в жару: список

Воскресенье 28 июля 2024 03:57
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В Минздраве объяснили, с какими продуктами следует быть осторожнее в жару: список Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Только за первые пять месяцев текущего года в Украине зафиксированы более 20 тысяч случаев острых кишечных инфекций (ОКИ). Возбудители инфекции могут передаваться через готовые блюда, кондитерские выборы, молоко, молочные продукты и яйца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Министерства здравоохранения (МОЗ).

Как отмечают в Минздраве, во время жары особенно важно быть осторожным с едой, мыть руки, посуду, фрукты, овощи и употреблять только очищенную воду. Для этого достаточно придерживаться нескольких правил:

  • избегайте продуктов, которые хранились неправильно.
  • тщательно мойте фрукты и овощи чистой водой перед употреблением.
  • тщательно обрабатывайте мясо и рыбу.

В частности в Минздраве советуют:

  • мойте руки перед приготовлением и употреблением пищи.
  • дезинфицируйте все поверхности и кухонные принадлежности, поддерживайте чистоту на кухне.
  • тщательно готовьте пищу, особенно мясо, яйца и рыбу.
  • готовьте пищу при температуре не ниже 70°C.
  • храните продукты в соответствии с температурными режимами и сроками годности.
  • используйте только качественную и очищенную воду.
  • не употребляйте консервы с признаками вздутия или изменения цвета и запаха.
  • в случае длительного отсутствия электроэнергии не употребляйте продукты, которые долго находились в холодильнике без охлаждения.

Напомним, РБК-Украина писало и о том, что в Минздраве недавно развеяли миф о том, что вакцинация необходима только детям.

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Министерство здравоохранения Украины
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