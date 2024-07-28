В Минздраве объяснили, с какими продуктами следует быть осторожнее в жару: список
Только за первые пять месяцев текущего года в Украине зафиксированы более 20 тысяч случаев острых кишечных инфекций (ОКИ). Возбудители инфекции могут передаваться через готовые блюда, кондитерские выборы, молоко, молочные продукты и яйца.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Министерства здравоохранения (МОЗ).
Как отмечают в Минздраве, во время жары особенно важно быть осторожным с едой, мыть руки, посуду, фрукты, овощи и употреблять только очищенную воду. Для этого достаточно придерживаться нескольких правил:
- избегайте продуктов, которые хранились неправильно.
- тщательно мойте фрукты и овощи чистой водой перед употреблением.
- тщательно обрабатывайте мясо и рыбу.
В частности в Минздраве советуют:
- мойте руки перед приготовлением и употреблением пищи.
- дезинфицируйте все поверхности и кухонные принадлежности, поддерживайте чистоту на кухне.
- тщательно готовьте пищу, особенно мясо, яйца и рыбу.
- готовьте пищу при температуре не ниже 70°C.
- храните продукты в соответствии с температурными режимами и сроками годности.
- используйте только качественную и очищенную воду.
- не употребляйте консервы с признаками вздутия или изменения цвета и запаха.
- в случае длительного отсутствия электроэнергии не употребляйте продукты, которые долго находились в холодильнике без охлаждения.
Напомним, РБК-Украина писало и о том, что в Минздраве недавно развеяли миф о том, что вакцинация необходима только детям.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.