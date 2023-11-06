У МОЗ пояснили, чи можлива в Україні епідемія гепатиту А

В Україні нині спалах гепатиту А фіксується лише на Вінниччині, а в інших регіонах спостерігаються поодинокі випадки. Загалом по країні епідеміологічний зв'язок між ними не встановлений.
Про це заявив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, передає РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я України.
Зазначається, що випадки гепатиту А щороку фіксуються на території України у різних областях. Так, гепатит А має сезонність, і зазвичай проявляється у холодну пору року.
У відомстві нагадали, що минулого року в Україні всього було зафіксовано 281 випадок захворювання.
За словами Кузіна, здебільшого випадки гепатиту А не мають загального епідеміологічного зв'язку, тобто одного загального джерела інфікування, як зараз.
За даними МОЗ, станом на 6 листопада випадки гепатиту А були зафіксовані в таких областях:
"Кожен випадок окремо розслідують фахівці центрів контролю та профілактики хвороб - вивчають як джерело зараження, так і проводять аналіз контактного кола осіб, хто міг бути "переносником" вірусу або потенційно може бути інфікованим", - розповіли у міністерстві.
Таким чином встановлюються обставини захворювання та локалізується подальше поширення вірусу.
"Загалом по країні за результатами проведення епідрозслідувань випадків захворювань на вірусний гепатит А не встановлено епідеміологічного зв’язку між випадками захворювань в різних областях", - наголошують у МОЗ.
У відомстві пояснили, що спалахом інфекційної хвороби називають ситуації, коли кілька захворювань на інфекційну хворобу пов'язані між собою загальним джерелом та (або) фактором передачі інфекції.
У ситуації з Вінницею - за перші кілька днів захворіли на гепатит А понад 10 осіб з одного району міста, тому медики розпочали епідемічне розслідування джерел спалаху, а епідеміологічна ситуація була визначена як спалах вірусного гепатиту А.
У відповідь на спалах вірусного гепатиту А на Вінниччині посилили протиепідемічні заходи. Зокрема, у регіоні тимчасово обмежили продаж товарів домашнього виробництва на ринках та ярмарках, проводилися додаткові перевірки на підприємствах, робота яких пов'язана з обслуговуванням мешканців, продуктами харчування та іншими епіднебезпечними сферами. Також було посилено дезінфекцію водопровідних мереж.
В області через хворобу запровадили надзвичайний режим природного характеру.
Найдієвішими способами профілактики захворювання залишається вакцинація та дотримання правил гігієни, зазначають у МОЗ. Людям радять:
Раніше сьогодні, 6 листопада, головний санлікар Запорізької області Тарас Тищенко заявив, що в регіоні було зафіксовано 7 випадків захворювання на гепатит А за 10 місяців, і ситуація розцінюється як спокійна.
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