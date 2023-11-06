У МОЗ пояснили, чи можлива в Україні епідемія гепатиту А

Зазначається, що випадки гепатиту А щороку фіксуються на території України у різних областях. Так, гепатит А має сезонність, і зазвичай проявляється у холодну пору року.

У відомстві нагадали, що минулого року в Україні всього було зафіксовано 281 випадок захворювання.

За словами Кузіна, здебільшого випадки гепатиту А не мають загального епідеміологічного зв'язку, тобто одного загального джерела інфікування, як зараз.

Де зафіксували захворювання

За даними МОЗ, станом на 6 листопада випадки гепатиту А були зафіксовані в таких областях:

у Вінницькій області (245 випадків у період з 17 жовтня по 6 листопада, 182 особи потрапили до лікарень, з яких 128 уже пройшли лікування та виписані, а ще 54 пацієнти залишаються у медзакладах);

у Тернопільській області (1 випадок);

у Закарпатській області (11 випадків);

у Дніпропетровській області (3 випадки);

в Івано-Франківській області (протягом жовтня 12 випадків, та в осередках провели епідрозслідування та заключну дезінфекцію).

Дані епідрозслідування

"Кожен випадок окремо розслідують фахівці центрів контролю та профілактики хвороб - вивчають як джерело зараження, так і проводять аналіз контактного кола осіб, хто міг бути "переносником" вірусу або потенційно може бути інфікованим", - розповіли у міністерстві.

Таким чином встановлюються обставини захворювання та локалізується подальше поширення вірусу.

"Загалом по країні за результатами проведення епідрозслідувань випадків захворювань на вірусний гепатит А не встановлено епідеміологічного зв’язку між випадками захворювань в різних областях", - наголошують у МОЗ.

Що таке спалах

У відомстві пояснили, що спалахом інфекційної хвороби називають ситуації, коли кілька захворювань на інфекційну хворобу пов'язані між собою загальним джерелом та (або) фактором передачі інфекції.

Спалах гепатиту А у Вінниці

У ситуації з Вінницею - за перші кілька днів захворіли на гепатит А понад 10 осіб з одного району міста, тому медики розпочали епідемічне розслідування джерел спалаху, а епідеміологічна ситуація була визначена як спалах вірусного гепатиту А.

У відповідь на спалах вірусного гепатиту А на Вінниччині посилили протиепідемічні заходи. Зокрема, у регіоні тимчасово обмежили продаж товарів домашнього виробництва на ринках та ярмарках, проводилися додаткові перевірки на підприємствах, робота яких пов'язана з обслуговуванням мешканців, продуктами харчування та іншими епіднебезпечними сферами. Також було посилено дезінфекцію водопровідних мереж.

В області через хворобу запровадили надзвичайний режим природного характеру.

Профілактика гепатиту А

Найдієвішими способами профілактики захворювання залишається вакцинація та дотримання правил гігієни, зазначають у МОЗ. Людям радять: