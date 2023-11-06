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Спалаху немає: у Запорізькій області розповіли про випадки захворювання на гепатит А

Понеділок 06 листопада 2023 12:59
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Спалаху немає: у Запорізькій області розповіли про випадки захворювання на гепатит А Фото: у Запорізькій області розповіли про ситуацію із захворюваністю на гепатит А (freepik com)
Автор: Володимир Костирін

У Запорізькій області було зафіксовано менш ніж десять випадків захворювання на гепатит А з початку поточного року. Ситуація із поширенням вірусу в регіоні розцінюється як спокійна.

Про це заявив головний державний санітарний лікар Запорізької області Тарас Тищенко на брифінгу в Медіацентрі в обласній військовій адміністрації (ОВА), передає РБК-Україна з посиланням на 061.ua.

Як уточнив генеральний директор "Запорізького обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України", за 10 місяців в області було зареєстровано 7 випадків гепатиту А.

За словами головного санлікаря регіону, усі ці випадки не об'єднувані між собою. Так, зауважує Тищенко, про спалах захворюваності на гепатит А в області не йдеться.

Також він звернув увагу, що кількість пацієнтів із цією інфекцією у запорізьких лікарнях у 2021 році становила майже 30 осіб. А у 2017-му захворіло понад 80 громадян, коли був спалах захворювання в області.

Ситуація з гепатитом A в Україні

Нагадаємо, що гепатит A було виявлено вже в п'яти областях.

Так, минулими вихідними нові випадки були зафіксовані у Дніпропетровській та Закарпатській областях, а до цього такі захворювання були у Вінницькій, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Сьогодні, 6 листопада, стало відомо, що у Вінницькій області кількість хворих на гепатит А зросла вже до 280 осіб. У цьому регіоні минулого тижня було запроваджено режим надзвичайної ситуації природного характеру через спалах захворювання.

Детальніше про ситуацію, та чи є загроза для Києва - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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