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В Минздраве объяснили, возможна ли в Украине эпидемия гепатита А

Фото: главный санитарный врач Игорь Кузин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Украине в настоящее время вспышка гепатита А фиксируется только в Винницкой области, а в других регионах наблюдаются единичные случаи. В целом по стране эпидемиологическая связь между ними не установлена.

Об этом заявил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

Отмечается, что случаи гепатита А ежегодно фиксируются на территории Украины в разных областях. Так, гепатит А имеет сезонность и обычно проявляется в холодное время года.

В ведомстве напомнили, что в прошлом году в Украине всего был зафиксирован 281 случай заболевания.

По словам Кузина, в большинстве случаи гепатита А не имеют общей эпидемиологической связи, то есть одного общего источника инфицирования, как сейчас.

Где зафиксировали заболевание

Согласно данным Минздрава, по состоянию на 6 ноября случаи гепатита А были зафиксированы в таких областях:

  • в Винницкой области (245 случаев в период с 17 октября по 6 ноября, 182 человека попали в больницы, из которых 128 уже прошли лечение и выписаны, а еще 54 пациента остаются в медучреждениях);
  • в Тернопольской области (1 случай);
  • в Закарпатской области (11 случаев);
  • в Днепропетровской области (3 случая);
  • в Ивано-Франковской области (в течение октября 12 случаев, и в очагах провели эпидрасследование и заключительную дезинфекции).

Данные эпидрасследования

"Каждый случай отдельно расследуют специалисты центров контроля и профилактики болезней - изучают как источник заражения, так и проводят анализ контактного круга лиц, которые могли быть "переносчиками" вируса или потенциально могут быть инфицированы", - рассказали в министерстве.

Таким образом устанавливаются обстоятельства заболевания и локализуется дальнейшее распространение вируса.

"В целом по стране по результатам проведения эпидрасследований случаев заболеваний вирусным гепатитом А не установлена эпидемиологическая связь между случаями заболеваний в различных областях", - подчеркивают в Минздраве.

Что такое вспышка

В ведомстве пояснили, что вспышкой инфекционной болезни называют ситуации, когда несколько заболеваний инфекционной болезнью связаны между собой общим источником и (или) фактором передачи инфекции.

Вспышка гепатита А в Виннице

В ситуации с Винницей - за первые несколько дней заболели гепатитом А более 10 человек из одного района города, поэтому медики начали эпидемическое расследование источников вспышки, а эпидемиологическая ситуация была определена как вспышка вирусного гепатита А.

В ответ на вспышку вирусного гепатита А в Винницкой области усилили противоэпидемические меры. В частности в регионе временно ограничили продажу товаров домашнего производства на рынках и ярмарках, проводились дополнительные проверки на предприятиях, работа которых связана с обслуживанием жителей, продуктами питания и другими эпидопасными сферами. Также была усилена дезинфекция водопроводных сетей.

В области из-за болезни ввели чрезвычайный режим природного характера.

Профилактика гепатита А

Наиболее действенными способами профилактики заболевания остается вакцинация и соблюдение правил гигиены, отмечают в Минздраве. Людям советуют:

  • тщательно мыть руки, особенно после посещения туалета, а также перед едой,
  • не покупать продукцию на стихийных рынках,
  • продукты без индивидуальной упаковки, овощи или фрукты - обязательно мыть и желательно обдавать кипятком перед употреблением,
  • кипятить не бутилированную воду перед питьем,
  • не употреблять молочные продукты, купленные на рынках без предварительной термической обработки.

Ранее сегодня, 6 ноября, главный санврач Запорожской области Тарас Тищенко заявил, что в регионе было зафиксировано 7 случаев заболевания гепатитом А за 10 месяцев, и ситуация расценивается как спокойная.

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Гепатит А