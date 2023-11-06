В Минздраве объяснили, возможна ли в Украине эпидемия гепатита А

В Украине в настоящее время вспышка гепатита А фиксируется только в Винницкой области, а в других регионах наблюдаются единичные случаи. В целом по стране эпидемиологическая связь между ними не установлена.
Об этом заявил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.
Отмечается, что случаи гепатита А ежегодно фиксируются на территории Украины в разных областях. Так, гепатит А имеет сезонность и обычно проявляется в холодное время года.
В ведомстве напомнили, что в прошлом году в Украине всего был зафиксирован 281 случай заболевания.
По словам Кузина, в большинстве случаи гепатита А не имеют общей эпидемиологической связи, то есть одного общего источника инфицирования, как сейчас.
Согласно данным Минздрава, по состоянию на 6 ноября случаи гепатита А были зафиксированы в таких областях:
"Каждый случай отдельно расследуют специалисты центров контроля и профилактики болезней - изучают как источник заражения, так и проводят анализ контактного круга лиц, которые могли быть "переносчиками" вируса или потенциально могут быть инфицированы", - рассказали в министерстве.
Таким образом устанавливаются обстоятельства заболевания и локализуется дальнейшее распространение вируса.
"В целом по стране по результатам проведения эпидрасследований случаев заболеваний вирусным гепатитом А не установлена эпидемиологическая связь между случаями заболеваний в различных областях", - подчеркивают в Минздраве.
В ведомстве пояснили, что вспышкой инфекционной болезни называют ситуации, когда несколько заболеваний инфекционной болезнью связаны между собой общим источником и (или) фактором передачи инфекции.
В ситуации с Винницей - за первые несколько дней заболели гепатитом А более 10 человек из одного района города, поэтому медики начали эпидемическое расследование источников вспышки, а эпидемиологическая ситуация была определена как вспышка вирусного гепатита А.
В ответ на вспышку вирусного гепатита А в Винницкой области усилили противоэпидемические меры. В частности в регионе временно ограничили продажу товаров домашнего производства на рынках и ярмарках, проводились дополнительные проверки на предприятиях, работа которых связана с обслуживанием жителей, продуктами питания и другими эпидопасными сферами. Также была усилена дезинфекция водопроводных сетей.
В области из-за болезни ввели чрезвычайный режим природного характера.
Наиболее действенными способами профилактики заболевания остается вакцинация и соблюдение правил гигиены, отмечают в Минздраве. Людям советуют:
Ранее сегодня, 6 ноября, главный санврач Запорожской области Тарас Тищенко заявил, что в регионе было зафиксировано 7 случаев заболевания гепатитом А за 10 месяцев, и ситуация расценивается как спокойная.
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