МОЗ планує збільшити зарплатню лікарів-інтернів на 2025 рік: що відомо

Міністерство охорони здоров'я України ініціювало проект постанови про реалізацію Програми медичних гарантій (ПМГ) на 2025 рік, пропонуючи запровадити мінімальну зарплату для лікарів-інтернів та фармацевтів-інтернів на рівні 15 тисяч гривень на місяць.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я України.
Однією з головних пропозицій МОЗ є запровадження мінімальної заробітної плати для лікарів-інтернів та фармацевтів-інтернів, що працюють у державних та комунальних медичних установах, на рівні щонайменше 15 тисяч гривень на місяць.
Лікарі-інтерни та фармацевти-інтерни будуть активно долучатися до надання медичної допомоги пацієнтам під наглядом досвідчених фахівців. МОЗ підкреслює, що їхня робота є важливою складовою медичних команд, тому оплата праці таких спеціалістів має бути належною. При цьому зарплата лікарів-інтернів може бути вищою за мінімальний рівень і залежати від обсягу професійних обов’язків та керівника медичного закладу.
У ПМГ на 2025 рік збережено пакет послуг, який забезпечує кадровий потенціал у медичній сфері, зокрема шляхом залучення лікарів та фармацевтів-інтернів. Кошти, отримані медичними закладами за цим пакетом, мають бути спрямовані на підготовку інтернів, включаючи доплати кураторам інтернів. Зарплати лікарів-інтернів будуть виплачуватися з інших пакетів ПМГ за надану медичну допомогу.
У 2024 році було запроваджено нову модель розподілу на інтернатуру, що враховує реальні потреби у лікарях певних спеціальностей. Випускники мали можливість самостійно вибирати спеціальність та медичний заклад для проходження інтернатури, залежно від свого рейтингового балу. Усього в інтернатуру були розподілені 7 348 випускників, із яких 2 974 отримують навчання за державний кошт.
Нагадаємо, що пенсійний фонд України затвердив показник середньої заробітної плати за третій квартал 2024 року, який обліковується для розрахунку пенсії. За останній рік зарплати зросли майже на чверть.
Крім того, у 2024 році 87% компаній-членів Європейської бізнес асоціації (ЄБА) підвищили зарплати своїм працівникам. У 2025 році це планують зробити 88% компаній.