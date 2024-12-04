МОЗ планує збільшити зарплатню лікарів-інтернів на 2025 рік: що відомо

МОЗ запропонувало підвищити зарплату для лікарів-інтернів та фармацевтів-інтернів у 2025 році

Однією з головних пропозицій МОЗ є запровадження мінімальної заробітної плати для лікарів-інтернів та фармацевтів-інтернів, що працюють у державних та комунальних медичних установах, на рівні щонайменше 15 тисяч гривень на місяць.

Лікарі-інтерни та фармацевти-інтерни будуть активно долучатися до надання медичної допомоги пацієнтам під наглядом досвідчених фахівців. МОЗ підкреслює, що їхня робота є важливою складовою медичних команд, тому оплата праці таких спеціалістів має бути належною. При цьому зарплата лікарів-інтернів може бути вищою за мінімальний рівень і залежати від обсягу професійних обов’язків та керівника медичного закладу.

Кошти для підготовки інтернів: спрямування на доплати кураторам

У ПМГ на 2025 рік збережено пакет послуг, який забезпечує кадровий потенціал у медичній сфері, зокрема шляхом залучення лікарів та фармацевтів-інтернів. Кошти, отримані медичними закладами за цим пакетом, мають бути спрямовані на підготовку інтернів, включаючи доплати кураторам інтернів. Зарплати лікарів-інтернів будуть виплачуватися з інших пакетів ПМГ за надану медичну допомогу.

Розподіл на інтернатуру в 2024 році: новий підхід до вибору спеціальностей

У 2024 році було запроваджено нову модель розподілу на інтернатуру, що враховує реальні потреби у лікарях певних спеціальностей. Випускники мали можливість самостійно вибирати спеціальність та медичний заклад для проходження інтернатури, залежно від свого рейтингового балу. Усього в інтернатуру були розподілені 7 348 випускників, із яких 2 974 отримують навчання за державний кошт.