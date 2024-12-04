Минздрав планирует увеличить зарплату врачей-интернов на 2025 год: что известно

Минздрав предложило повысить зарплату для врачей-интернов и фармацевтов-интернов в 2025 году

Одним из основных предложений Минздрава является введение минимальной заработной платы для врачей-интернов и фармацевтов-интернов, работающих в государственных и коммунальных медицинских учреждениях, на уровне не менее 15 тысяч гривен в месяц.

Врачи-интерны и фармацевты-интерны будут активно участвовать в оказании медицинской помощи пациентам под наблюдением опытных специалистов. Минздрав подчеркивает, что их работа является важной составляющей медицинских команд, поэтому оплата труда таких специалистов должна быть надлежащей. При этом зарплата врачей-интернов может быть выше минимального уровня и зависеть от объема профессиональных обязанностей и руководителя медицинского учреждения.

Средства для подготовки интернов: направление на доплаты кураторам

В ПМГ на 2025 год сохранен пакет услуг, который обеспечивает кадровый потенциал в медицинской сфере, в том числе путем привлечения врачей и фармацевтов-интернов. Средства, полученные медицинскими учреждениями по этому пакету, должны быть направлены на подготовку интернов, включая доплаты кураторам интернов. Зарплаты врачей-интернов будут выплачиваться из других пакетов ПМГ за оказанную медицинскую помощь.

Распределение на интернатуру в 2024 году: новый подход к выбору специальностей

В 2024 году была введена новая модель распределения на интернатуру, которая учитывает реальные потребности во врачах определенных специальностей. Выпускники имели возможность самостоятельно выбирать специальность и медицинское учреждение для прохождения интернатуры, в зависимости от своего рейтингового балла. Всего в интернатуру были распределены 7 348 выпускников, из которых 2 974 обучаются за счет государственного бюджета.