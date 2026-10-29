МОЗ планує підвищити мінімальні зарплати медикам у 2027 році: скільки платитимуть

Читайте також про те, що 78% медзакладів спроможної мережі в Україні здатні автономно працювати під час перебоїв світла, тепла та води, станом на 1 жовтня 2026 року.

Раніше ми писали про те, що в Києві будуть доплачувати медикам, які виїжджають на місця російських обстрілів.