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Минздрав планирует повысить минимальные зарплаты медикам в 2027 году: сколько будут платить

08:07 29.10.2026 Чт
2 мин
aimg Василина Копытко
Как могут измениться зарплаты у медиков уже со следующего года (фото: Getty Images)

Министерство здравоохранения прорабатывает повышение минимальной оплаты труда врачей и других специалистов до 30 тысяч гривен, а медсестер и медбратов - до 20 тысяч гривен. Однако эти суммы пока не утверждены, а сроки повышения будут зависеть от финансирования и решений правительства.

Об этом по запросу РБК-Украина сообщили в Минздраве.

Какие зарплаты планируют установить для медиков

Минздрав определяет повышение оплаты труда медицинских работников и сохранение кадрового потенциала системы здравоохранения среди приоритетов при подготовке программы медицинских гарантий на 2027 год.

Министерство прорабатывает изменения в постановление Кабинета Министров от 13 января 2023 г. № 28, которое регулирует минимальные размеры оплаты труда работников государственных и коммунальных учреждений здравоохранения.

По плану Минздрава, минимальную оплату труда предлагают установить на следующем уровне:

  • 30 тысяч гривен - для врачей, фармацевтов и других профессионалов в сфере здравоохранения;
  • 20 тысяч гривен - для среднего медицинского персонала, в том числе медицинских сестер и медицинских братьев.

Эти суммы касаются планируемых изменений к минимальным уровням оплаты труда. Минздрав пока не уведомляет окончательные условия их внедрения.

От чего будет зависеть повышение

МЗ определяет оплату труда ключевым приоритетом для распределения дополнительного финансирования в рамках программы медицинских гарантий на 2027 год.

В то же время, возможность повышения будет зависеть от финансового ресурса, предусмотренного проектом Государственного бюджета Украины на 2027 год.

Окончательные размеры минимальной оплаты труда, условия и сроки введения изменений будут определены после утверждения бюджетных назначений на 2027 год и принятия соответствующих решений Кабинета Министров.

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