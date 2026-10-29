МОЗ планує підвищити мінімальні зарплати медикам у 2027 році: скільки платитимуть

Міністерство охорони здоров’я опрацьовує підвищення мінімальної оплати праці лікарів та інших фахівців до 30 тисяч гривень, а медсестер і медбратів - до 20 тисяч гривень. Однак ці суми поки не затверджені, а строки підвищення залежатимуть від фінансування та рішень уряду.

Про це на запит РБК-Україна повідомили у МОЗ.

Остаточні розміри мінімальної оплати праці, умови та строки запровадження змін визначатимуть після затвердження бюджетних призначень на 2027 рік і ухвалення відповідних рішень Кабінету Міністрів.

Водночас можливість підвищення залежатиме від фінансового ресурсу, передбаченого проєктом Державного бюджету України на 2027 рік.

МОЗ визначає оплату праці ключовим пріоритетом для розподілу додаткового фінансування в межах програми медичних гарантій на 2027 рік.

Ці суми стосуються запланованих змін до мінімальних рівнів оплати праці. МОЗ поки не повідомляє остаточних умов їх запровадження.

Міністерство опрацьовує зміни до постанови Кабінету Міністрів від 13 січня 2023 року № 28, яка регулює мінімальні розміри оплати праці працівників державних і комунальних закладів охорони здоров’я.

МОЗ визначає підвищення оплати праці медичних працівників і збереження кадрового потенціалу системи охорони здоров’я серед пріоритетів під час підготовки програми медичних гарантій на 2027 рік.

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