Минздрав планирует повысить минимальные зарплаты медикам в 2027 году: сколько будут платить
Министерство здравоохранения прорабатывает повышение минимальной оплаты труда врачей и других специалистов до 30 тысяч гривен, а медсестер и медбратов - до 20 тысяч гривен. Однако эти суммы пока не утверждены, а сроки повышения будут зависеть от финансирования и решений правительства.
Об этом по запросу РБК-Украина сообщили в Минздраве.
Какие зарплаты планируют установить для медиков
Минздрав определяет повышение оплаты труда медицинских работников и сохранение кадрового потенциала системы здравоохранения среди приоритетов при подготовке программы медицинских гарантий на 2027 год.
Министерство прорабатывает изменения в постановление Кабинета Министров от 13 января 2023 г. № 28, которое регулирует минимальные размеры оплаты труда работников государственных и коммунальных учреждений здравоохранения.
По плану Минздрава, минимальную оплату труда предлагают установить на следующем уровне:
- 30 тысяч гривен - для врачей, фармацевтов и других профессионалов в сфере здравоохранения;
- 20 тысяч гривен - для среднего медицинского персонала, в том числе медицинских сестер и медицинских братьев.
Эти суммы касаются планируемых изменений к минимальным уровням оплаты труда. Минздрав пока не уведомляет окончательные условия их внедрения.
От чего будет зависеть повышение
МЗ определяет оплату труда ключевым приоритетом для распределения дополнительного финансирования в рамках программы медицинских гарантий на 2027 год.
В то же время, возможность повышения будет зависеть от финансового ресурса, предусмотренного проектом Государственного бюджета Украины на 2027 год.
Окончательные размеры минимальной оплаты труда, условия и сроки введения изменений будут определены после утверждения бюджетных назначений на 2027 год и принятия соответствующих решений Кабинета Министров.
Читайте также о том, что 78% медучреждений способной сети в Украине способны автономно работать во время перебоев света, тепла и воды, по состоянию на 1 октября 2026 года.
Ранее мы писали о том, что в Киеве будут доплачивать выезжающим на места российских обстрелов медикам.