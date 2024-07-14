В МОЗ нагадали правила безпеки на воді

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами голови Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Кіпера, цьогоріч в Одесі та області планують відкрити для відвідування 20 пляжів.

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