В МОЗ нагадали правила безпеки на воді

Станом на 30 травня, від початку 2024 року, в українських водоймах втонули 294 людини. Найчастішою причиною смерті є порушення правил поводження у воді.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Міністерства охорони здоров'я.
Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), утоплення є третьою провідною причиною смерті від ненавмисних травм.
Для безпечного плавання у водоймах МОЗ рекомендує:
Якщо не вмієте добре плавати, використовуйте рятувальний жилет або інші стандартизовані плавальні засоби.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами голови Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Кіпера, цьогоріч в Одесі та області планують відкрити для відвідування 20 пляжів.
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