ua en ru
Сб, 01 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Чи відкриють пляжі в Одесі цього року: відповідь голови ОВА

Одеса, Субота 01 червня 2024 17:07
UA EN RU
Чи відкриють пляжі в Одесі цього року: відповідь голови ОВА Фото: що буде з купальним сезоном в Одесі цього року (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

В Одесі та Одеській області цього року планують відкрити для відвідування 20 пляжів.

Про це сказав голова Одеської ОВА Олег Кіпер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

Як нагадав очільник ОВА, минулого року в Одесі на купальний сезон відкривали 6 пляжів.

"Це було небагато, це було шість пляжів, де були всі відповідні умови: обстежувались на вибухові пристрої, мали поруч бомбосховища та просте укриття, постійно моніторились на підплив небезпечних вибухових предметів. Тоді пляжів, що виконали цю норму, було шість. Сьогодні ми також над цим працюємо. Найближчі дні буде підписано розпорядження щодо відкриття 20 таких пляжів", - сказав він.

За словами Кіпера, наразі обговорюється відкриття пляжів в Ізмаїльському районі. Найбільше пляжів, як зазначив він, відкриють в Одеському районі, оскільки там є більше можливостей для забезпечення безпечних умов для відвідувачів.

Купальний сезон в Україні

Повномасштабна російська агресія внесла "корективи" у відпочинок українців, в тому числі в літній купальний сезон. Наприклад, в Запоріжжі заборонили мешканцям купатися у водоймах аж до завершення воєнного стану.

Не планують відкривати пляжний сезон і в Києві. Як заявляли в КМДА, киянам не рекомендують відвідувати пляжі та зони відпочинку, щоб уникнути масового скупчення людей, що завадить їх безперешкодному доступу до укриттів і сховищ під час повітряної тривоги.

Нагадаємо, РБК-Україна розповідало, як уникнути нещасного випадку на водоймах та як допомогти потопельнику.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса пляжі
NEWS
"Хоче бути президентом-лузером?". Зеленський відповів на заяви Трампа про завершення війни
"Хоче бути президентом-лузером?". Зеленський відповів на заяви Трампа про завершення війни
DAILY
(Не) учасники. Яка роль США та Китаю на саміті миру по Україні та що якщо їхніх лідерів не буде
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна (Не) учасники. Яка роль США та Китаю на саміті миру по Україні та що якщо їхніх лідерів не буде