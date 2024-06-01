Чи відкриють пляжі в Одесі цього року: відповідь голови ОВА
В Одесі та Одеській області цього року планують відкрити для відвідування 20 пляжів.
Про це сказав голова Одеської ОВА Олег Кіпер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.
Як нагадав очільник ОВА, минулого року в Одесі на купальний сезон відкривали 6 пляжів.
"Це було небагато, це було шість пляжів, де були всі відповідні умови: обстежувались на вибухові пристрої, мали поруч бомбосховища та просте укриття, постійно моніторились на підплив небезпечних вибухових предметів. Тоді пляжів, що виконали цю норму, було шість. Сьогодні ми також над цим працюємо. Найближчі дні буде підписано розпорядження щодо відкриття 20 таких пляжів", - сказав він.
За словами Кіпера, наразі обговорюється відкриття пляжів в Ізмаїльському районі. Найбільше пляжів, як зазначив він, відкриють в Одеському районі, оскільки там є більше можливостей для забезпечення безпечних умов для відвідувачів.
Купальний сезон в Україні
Повномасштабна російська агресія внесла "корективи" у відпочинок українців, в тому числі в літній купальний сезон. Наприклад, в Запоріжжі заборонили мешканцям купатися у водоймах аж до завершення воєнного стану.
Не планують відкривати пляжний сезон і в Києві. Як заявляли в КМДА, киянам не рекомендують відвідувати пляжі та зони відпочинку, щоб уникнути масового скупчення людей, що завадить їх безперешкодному доступу до укриттів і сховищ під час повітряної тривоги.
Нагадаємо, РБК-Україна розповідало, як уникнути нещасного випадку на водоймах та як допомогти потопельнику.
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