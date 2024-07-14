В Минздраве напомнили правила безопасности на воде

По состоянию на 30 мая с начала 2024 года в украинских водоемах утонули 294 человека. Самой частой причиной смерти является нарушение правил обращения в воде.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Министерства здравоохранения.
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), утопление является третьей ведущей причиной смерти от непреднамеренных травм.
Для безопасного плавания в водоемах Минздрав рекомендует:
Если не умеете хорошо плавать, используйте спасательный жилет или другие стандартизированные плавательные средства.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам главы Одесской областной военной администрации (ОВА) Олега Кипера, в Одессе и области планируют открыть для посещения 20 пляжей.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.