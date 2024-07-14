В Минздраве напомнили правила безопасности на воде

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам главы Одесской областной военной администрации (ОВА) Олега Кипера, в Одессе и области планируют открыть для посещения 20 пляжей.

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