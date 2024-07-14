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В Минздраве напомнили правила безопасности на воде

Фото: в Минздраве напомнили правила безопасности на воде (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

По состоянию на 30 мая с начала 2024 года в украинских водоемах утонули 294 человека. Самой частой причиной смерти является нарушение правил обращения в воде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Министерства здравоохранения.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), утопление является третьей ведущей причиной смерти от непреднамеренных травм. 
Для безопасного плавания в водоемах Минздрав рекомендует: 

  • всегда плавать с кем-то, даже если вы являетесь опытным пловцом;
  • избегать "диких" водоемов;
  • не прыгать в воду с высот и мостов, особенно, где неизвестна глубина и состояние дна;
  • избегать опасных игр на воде;
  • не заплывать за буи и не пытаться вылезти на них;
  • не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения;
  • избегать купания во время шторма, грозы или сильного ветра;
  • помнить о возможных течениях и волнах;
  • держать в поле зрения людей с которыми отдыхаете;
  • узнать, как оказывать домедицинскую помощь в случае утопления.

Если не умеете хорошо плавать, используйте спасательный жилет или другие стандартизированные плавательные средства.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам главы Одесской областной военной администрации (ОВА) Олега Кипера, в Одессе и области планируют открыть для посещения 20 пляжей.

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Министерство здравоохранения Украины