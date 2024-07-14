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В МОЗ нагадали правила безпеки на воді

Неділя 14 липня 2024 22:38
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В МОЗ нагадали правила безпеки на воді Фото: в МОЗ нагадали правила безпеки на воді (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Станом на 30 травня, від початку 2024 року, в українських водоймах втонули 294 людини. Найчастішою причиною смерті є порушення правил поводження у воді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Міністерства охорони здоров'я.

Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), утоплення є третьою провідною причиною смерті від ненавмисних травм.

Для безпечного плавання у водоймах МОЗ рекомендує:

  • завжди плавати з кимось, навіть якщо ви є досвідченим плавцем;
  • уникати "диких" водойм;
  • не стрибати у воду з висот та мостів, особливо, де невідома глибина та стан дна;
  • уникати небезпечних ігор на воді;
  • не запливати за буї й не намагатись вилізти на них;
  • не заходити у воду в стані алкогольного сп'яніння;
  • уникати купання під час шторму, грози або сильного вітру;
  • пам'ятати про можливі течії та хвилі;
  • тримати у полі зору людей з якими відпочиваєте;
  • дізнатись, як надавати домедичну допомогу у разі утоплення.

Якщо не вмієте добре плавати, використовуйте рятувальний жилет або інші стандартизовані плавальні засоби.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами голови Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Кіпера, цьогоріч в Одесі та області планують відкрити для відвідування 20 пляжів.

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Мінстерство охорони здоров'я України
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