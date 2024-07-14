В МОЗ нагадали правила безпеки на воді
Станом на 30 травня, від початку 2024 року, в українських водоймах втонули 294 людини. Найчастішою причиною смерті є порушення правил поводження у воді.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Міністерства охорони здоров'я.
Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), утоплення є третьою провідною причиною смерті від ненавмисних травм.
Для безпечного плавання у водоймах МОЗ рекомендує:
- завжди плавати з кимось, навіть якщо ви є досвідченим плавцем;
- уникати "диких" водойм;
- не стрибати у воду з висот та мостів, особливо, де невідома глибина та стан дна;
- уникати небезпечних ігор на воді;
- не запливати за буї й не намагатись вилізти на них;
- не заходити у воду в стані алкогольного сп'яніння;
- уникати купання під час шторму, грози або сильного вітру;
- пам'ятати про можливі течії та хвилі;
- тримати у полі зору людей з якими відпочиваєте;
- дізнатись, як надавати домедичну допомогу у разі утоплення.
Якщо не вмієте добре плавати, використовуйте рятувальний жилет або інші стандартизовані плавальні засоби.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами голови Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Кіпера, цьогоріч в Одесі та області планують відкрити для відвідування 20 пляжів.
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