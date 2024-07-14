В МОЗ нагадали правила безпеки на воді

Станом на 30 травня, від початку 2024 року, в українських водоймах втонули 294 людини. Найчастішою причиною смерті є порушення правил поводження у воді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Міністерства охорони здоров'я.

Якщо не вмієте добре плавати, використовуйте рятувальний жилет або інші стандартизовані плавальні засоби.

Для безпечного плавання у водоймах МОЗ рекомендує:

Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), утоплення є третьою провідною причиною смерті від ненавмисних травм.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами голови Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Кіпера, цьогоріч в Одесі та області планують відкрити для відвідування 20 пляжів.

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