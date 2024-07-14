В Минздраве напомнили правила безопасности на воде

По состоянию на 30 мая с начала 2024 года в украинских водоемах утонули 294 человека. Самой частой причиной смерти является нарушение правил обращения в воде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Министерства здравоохранения.

Если не умеете хорошо плавать, используйте спасательный жилет или другие стандартизированные плавательные средства.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), утопление является третьей ведущей причиной смерти от непреднамеренных травм. Для безопасного плавания в водоемах Минздрав рекомендует:

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам главы Одесской областной военной администрации (ОВА) Олега Кипера, в Одессе и области планируют открыть для посещения 20 пляжей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.