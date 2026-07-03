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Moyo втратила єдиний склад з усім асортиментом: що мережа робитиме після удару РФ

20:10 03.07.2026 Пт
2 хв
У компанії розповіли, за рахунок чого вона планує відновлювати бізнес
aimg Олег Хомчук
Moyo повідомила про повну втрату складу, а також офісу (фото: пресслужба Moyo)

Мережа техніки та електроніки Moyo втратила єдиний склад із усім асортиментом товарів унаслідок російської атаки на Київ. Компанія вже запустила план безперервності бізнесу й розраховує виконувати зобов'язання перед клієнтами завдяки міжнародній дистрибуції та товарам, що перебувають у транзиті.

Про це у коментарі РБК-Україна повідомили у пресслужбі Moyo.

У компанії підтвердили, що знищений об'єкт був єдиним складом мережі. На цій же території розташовані всі складські приміщення холдингу ERC, до складу якого входить ритейлер.

Наразі оцінити суму збитків у компанії не можуть. На момент надання коментаря рятувальні роботи ще тривали, а доступу до складських і офісних приміщень не було.

"Ми маємо диверсифіковану структуру бізнесу, включаючи дистрибуцію в групі країн, значний обсяг дебіторської заборгованості за вже поставлений товар, а також оплачені товарні партії, що перебувають у транзиті. Це дозволяє забезпечувати безперервність діяльності та виконання наших зобов'язань перед партнерами й клієнтами", – зазначили у компанії.

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Зараз у Moyo працюють над оперативним відновленням логістичних процесів. Компанія інформуватиме покупців про можливі зміни у строках виконання замовлень. Якщо окремі замовлення виконати не вдасться, клієнтам повернуть кошти.

Крім того, наразі неможливо оцінити, як втрата складу вплине на доступність окремих товарів. Це стане зрозуміло після завершення роботи екстрених служб та проведення інвентаризації.

У Moyo також повідомили, що пошкоджене майно та нерухомість були застраховані. Паралельно компанія готує пакет доказів для подання позовів про відшкодування шкоди, завданої російською агресією, зокрема в міжнародних юрисдикціях та юрисдикціях держав, де перебувають заморожені російські активи.

За словами представників компанії, під час атаки ніхто з працівників не постраждав. Персонал нічної зміни перебував в укритті відповідно до внутрішніх розпоряджень.

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Що відомо про атаку на Moyo

У ніч на 2 липня Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Київ із застосуванням дронів та ракет. У різних районах столиці виникли пожежі, були пошкоджені житлові будинки, підприємства та інші об'єкти цивільної інфраструктури.

Одним із постраждалих об'єктів став логістичний комплекс холдингу ERC, де розташовувався єдиний склад Moyo. Компанія повідомила про повну втрату складу, а також офісу внаслідок російського удару.

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