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Росія знищила склад мережі техніки MOYO у Києві: що буде із замовленнями

10:07 02.07.2026 Чт
2 хв
Компанія звернулась до клієнтів з важливим повідомленням
aimg Олена Чупровська
Росія знищила склад мережі техніки MOYO у Києві: що буде із замовленнями Фото: наслідки удару по складі MOYO (t.me/uamoyo)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Нічна ракетна атака на Київ залишила без запасів товару склад відомої мережі техніки та електроніки MOYO.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу компанії MOYO.

Вогонь знищив усю продукцію

Внаслідок нічного удару по Києву склад мережі MOYO згорів повністю. Вогонь знищив усі товари, що там зберігалися.

У компанії підкреслили, що ніхто з працівників не постраждав. На місці всю ніч та ранок працювали екстрені служби.

"Ми втратили склад. Але не втратили команду. Не втратили віру. Не втратили бажання працювати далі", - заявили у пресслужбі MOYO.

Що буде із замовленнями

Попри втрату складу, компанія не зупиняє роботу:

  • нові замовлення на товари, які є на сайті, приймають і надалі;
  • клієнтів, які вже оформили покупки раніше, просять з розумінням поставитися до можливих затримок з відправкою;
  • якщо виконати замовлення не вдасться, покупцям обіцяють повернути кошти.

Росія знищила склад мережі техніки MOYO у Києві: що буде із замовленнямиФото: наслідки удару по компанії (t.me/uamoyo)

У MOYO додали, що вже розпочали роботу над усуненням наслідків атаки та відновленням діяльності.

Росія знищила склад мережі техніки MOYO у Києві: що буде із замовленнямиФото: які наслідки атаки по складу MOYO (t.me/uamoyo)

Масштаб нічної атаки на Київ

За словами прем'єр-міністра України Юлії Свириденко, цієї ночі ворог застосував десятки балістичних ракет, і найбільше постраждав саме Київ.

Станом на зараз відомо про 13 загиблих у столиці та 86 постраждалих, серед них - двоє дітей. Є прямі влучання щонайменше у 20 житлових будинків, а всього пошкоджено близько сотні будівель.

Рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій продовжують роботу на 15 локаціях і розбирають завали. За словами Свириденко, під руїнами ще можуть залишатися люди.

Мер Києва Віталій Кличко уточнив, що з 86 постраждалих 70 госпіталізували. У пошкодженому будинку в Дарницькому районі й досі триває пошуково-рятувальна операція.

Через масштабні руйнування у столиці у Києві також змінили маршрути громадського транспорту, щоб забезпечити рух у постраждалих районах.

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