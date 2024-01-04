Мовний омбудсмен отримав рекордну кількість звернень у 2023 році: на що скаржилися українці

Протягом минулого року українці майже 3700 разів скаржились щодо порушення мовного законодавства - на 30% більше, ніж у 2022 році.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя.
Кремінь зауважив, що минулого року отримав найбільшу кількість звернень за весь період існування в Україні інституту мовного омбудсмена.
Найбільше звернень надійшло щодо порушень, здійснених у:
"У столиці у 2023 році громадяни зафіксували в більш ніж півтора раза більше порушень, ніж у 2022-му році, та втричі більше, ніж у 2021-му. Тож ухвалення місцевих мовних програм і суворий контроль за дотриманням мовних прав громадян у всіх сферах суспільного життя має стати серед пріоритетів очільників громад у цьому році", - зауважив Кремінь.
Найчастіше скарги про порушення мовного законодавства стосувалися:
"Така статистика свідчить як про збільшення кількості порушень мовного закону, так і про критичну чутливість громадян України до відстоювання своїх мовних прав", - додав він.
Нагадаємо, що Кремінь повідомляв, що за останній час використання україномовних матеріалів учителями збільшилося використання україномовних матеріалів учителями з 82% до 93.
Водночас використання російської мови знизилося з 4% до 0%. Для зміцнення позицій української мови підготували рекомендації з використання для закладів освіти.
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