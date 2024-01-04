UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Мовний омбудсмен отримав рекордну кількість звернень у 2023 році: на що скаржилися українці

Фото: Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремень (facebook.com teach in ukrainian)
Автор: Каріна Левицька

Протягом минулого року українці майже 3700 разів скаржились щодо порушення мовного законодавства - на 30% більше, ніж у 2022 році.

Кремінь зауважив, що минулого року отримав найбільшу кількість звернень за весь період існування в Україні інституту мовного омбудсмена.

Найбільше звернень надійшло щодо порушень, здійснених у:

  • Києві (1345 випадків),
  • Харківській (516),
  • Одеській (486),
  • Дніпропетровській (316),
  • Київській (153),
  • Запорізькій (63),
  • Львівській (59),
  • Полтавській (54) 
  • Миколаївській областях (53).

"У столиці у 2023 році громадяни зафіксували в більш ніж півтора раза більше порушень, ніж у 2022-му році, та втричі більше, ніж у 2021-му. Тож ухвалення місцевих мовних програм і суворий контроль за дотриманням мовних прав громадян у всіх сферах суспільного життя має стати серед пріоритетів очільників громад у цьому році", - зауважив Кремінь.

Найчастіше скарги про порушення мовного законодавства стосувалися:

  • відсутності української версії інтернет-магазинів і вебсайтів - 992 звернення;
  • порушень під час обслуговування - 615 звернень;
  • зовнішньої реклами та вивісок - 557 звернень.
  • працівників закладів дошкільної, загальної середньої й вищої освіти та освіти дорослих - 326 звернень;
  • надання інформації про товари та послуги (меню, цінники,  упакування тощо) - 215 звернень;
  • органів влади - 186 звернень;
  • медіа - 174 звернення;
  • сфери культури - 103 звернення;
  • установ комунальної та державної власності - 61 звернення.

"Така статистика свідчить як про збільшення кількості порушень мовного закону, так і про критичну чутливість громадян України до відстоювання своїх мовних прав", - додав він.

Нагадаємо, що Кремінь повідомляв, що за останній час використання україномовних матеріалів учителями збільшилося використання україномовних матеріалів учителями з 82% до 93.

Водночас використання російської мови знизилося з 4% до 0%. Для зміцнення позицій української мови підготували рекомендації з використання для закладів освіти.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
окупантиВійна Росії проти України