Языковой омбудсмен получил рекордное количество обращений в 2023 году: на что жаловались украинцы

В течение прошлого года украинцы почти 3700 раз жаловались на нарушение языкового законодательства - на 30% больше, чем в 2022 году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кременя.
Кремень отметил, что в прошлом году получил наибольшее количество обращений за весь период существования в Украине института языкового омбудсмена.
Больше всего обращений поступило относительно нарушений, совершенных в:
"В столице в 2023 году граждане зафиксировали в более чем в полтора раза больше нарушений, чем в 2022-м, и втрое больше, чем в 2021-м. Поэтому принятие местных языковых программ и строгий контроль за соблюдением языковых прав граждан во всех сферах общественного жизнь должна стать среди приоритетов глав общин в этом году", - отметил Кремень.
Чаще всего жалобы о нарушении языкового законодательства касались:
"Такая статистика свидетельствует как об увеличении количества нарушений языкового закона, так и о критической чувствительности граждан Украины к отстаиванию своих языковых прав", - добавил он.
Напомним, что Кремень сообщал, что за последнее время использование украиноязычных материалов учителями увеличилось использование украиноязычных материалов учителями с 82% до 93%.
В то же время, использование русского языка снизилось с 4% до 0%. Для укрепления позиций украинского языка подготовили рекомендации по использованию для учебных заведений.
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