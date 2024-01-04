Языковой омбудсмен получил рекордное количество обращений в 2023 году: на что жаловались украинцы

Кремень отметил, что в прошлом году получил наибольшее количество обращений за весь период существования в Украине института языкового омбудсмена.

Больше всего обращений поступило относительно нарушений, совершенных в:

Киеве (1345 случаев),

Харьковской (516),

Одесской (486),

Днепропетровской (316),

Киевской (153),

Запорожской (63),

Львовской (59),

Полтавской (54)

Николаевской областям (53).

"В столице в 2023 году граждане зафиксировали в более чем в полтора раза больше нарушений, чем в 2022-м, и втрое больше, чем в 2021-м. Поэтому принятие местных языковых программ и строгий контроль за соблюдением языковых прав граждан во всех сферах общественного жизнь должна стать среди приоритетов глав общин в этом году", - отметил Кремень.

Чаще всего жалобы о нарушении языкового законодательства касались:

отсутствия украинской версии интернет-магазинов и веб-сайтов - 992 обращения;

нарушений во время обслуживания - 615 обращений;

наружной рекламы и вывесок - 557 обращений.

работников учреждений дошкольного, общего среднего и высшего образования и образования взрослых - 326 обращений;

предоставление информации о товарах и услугах (меню, ценники, упаковка и т.д.) - 215 обращений;

органов власти - 186 обращений;

медиа - 174 обращения;

сферы культуры - 103 обращения;

учреждений коммунальной и государственной собственности - 61 обращение.

"Такая статистика свидетельствует как об увеличении количества нарушений языкового закона, так и о критической чувствительности граждан Украины к отстаиванию своих языковых прав", - добавил он.

Напомним, что Кремень сообщал, что за последнее время использование украиноязычных материалов учителями увеличилось использование украиноязычных материалов учителями с 82% до 93%.

В то же время, использование русского языка снизилось с 4% до 0%. Для укрепления позиций украинского языка подготовили рекомендации по использованию для учебных заведений.

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