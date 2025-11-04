ua en ru
"Языковая агрессия" в такси: в Харькове оштрафовали водителя за отказ говорить на украинском

Харьков, Вторник 04 ноября 2025 15:12
"Языковая агрессия" в такси: в Харькове оштрафовали водителя за отказ говорить на украинском В Харькове наказали водителя такси за нарушение языкового закона (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

В Харькове водителя такси оштрафовали на 5100 гривен за отказ обслуживать пассажирку на украинском языке.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Уполномоченного по защите государственного языка Елены Ивановской в Facebook.

Оскорбил пассажирку и отказался говорить на государственном языке

Как отмечается, водитель такси в грубой форме отказался общаться на украинском. После проверки омбудсман вынесла решение об административном взыскании согласно статье 188-52 Кодекса Украины об админправонарушениях.

Напомним, что инцидент случился еще несколько месяцев назад. Водитель такси тогда отказался обслуживать пассажирку на украинском языке, не хотел выключить российскую музыку в машине, а также "сыпал" тезисами из кремлевских методичек, в частности об "ущемлении прав русскоязычных".

Реакция сервиса такси

После обращения языкового омбудсмена сервис такси ограничил доступ этого водителя к платформе бессрочно. Все остальные водители получили обновленное сообщение с требованием обслуживать пассажиров исключительно на государственном языке.

Языковая агрессия не будет толерироваться

"Мы ожидаем ответа и от правоохранительных органов о предоставлении правовой оценки высказываниям водителя, которые могут иметь признаки оправдания действий государства-агрессора. Лица, которые пренебрежительно относятся к украинскому языку, к государственным символам и к самому государству Украина, должны ответить по закону. Мы не имеем права терпеть проявления языковой агрессии, за которыми стоит идеологический яд", - подчеркнула Ивановская.

На зображенні може бути: ‎автомобіль, дорога та ‎текст «‎اولج УПОВНОВАЖЕНИЙ 13 13 ЗАХИСТУ державной мови За вίдмову обслуговувати державною мовою Водίй TaKci 3 Харкова оштрафований на 5100 гривень‎»‎‎Водителя такси оштрафовали на 5100 гривен (скриншот)

Подобный случай произошел в Одессе

Ранее Уполномоченная привлекла к административной ответственности водителя такси в Одессе за аналогичное нарушение - отказ обслуживать на государственном языке. Тогда размер штрафа составил 3400 гривен.

Что говорит закон

Согласно статье 36 Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", во всех видах пассажирского транспорта украинский является языком обслуживания пассажиров. Только по просьбе пассажира его индивидуальное обслуживание может осуществляться на другом языке, приемлемом для сторон.

Ранее мы делились большим интервью с языковым омбудсменом Еленой Ивановской о защите украинского, штрафах за нарушение языкового закона и перспективах для русского в Украине.

Читайте также о том, что в Украине планируют дополнить законодательство по использованию государственного языка в сфере внешкольного образования. Сейчас над этим работает рабочая группа Верховной Рады.

