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З мовчазної згоди Лукашенка: з'явився список білорусів, що воюють з Росією проти України

Понеділок 28 квітня 2025 17:57
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З мовчазної згоди Лукашенка: з'явився список білорусів, що воюють з Росією проти України Ілюстративне фото: з'явився список білорусів, що воюють з Росією проти України (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

На початок 2025 року в рядах окупаційної російської армії перебувало не менше 742 найманців з паспортами Республіки Білорусь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект "Хочу жить".

У мережі з'явився список імен тих білорусів, які можуть воювати на стороні Росії. Однак цей список може бути не повним, адже деякі громадяни Білорусі також мають російський паспорт і не враховуються як "легіонери".

"Реальна кількість білорусів, які воюють проти України, цілком може бути рекордною", - заявляють в "Хочу жить".

При цьому, якщо для найманців з інших країн в армії РФ ключовою мотиваційною складовою є гроші, то для громадян Білорусі - ідеологія. Адже білоруське і російське суспільство існують у єдиному інформаційному просторі. Саме тому білоруси "охоче вірять у казки пропагандистів про "нацистів в Україні" і воюють за "спільне радянське минуле".

У "Хочу жити" зауважили, що є очевидним і той факт, що участь громадян Білорусі у війні проти України на боці РФ відбувається за мовчазною згодою самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

Білорусь допомагає РФ у війні проти України

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Білорусь допомагає Росії. Раніше російський диктатор Володимир Путін вніс на ратифікацію в Держдуму договір про гарантії безпеки з Білоруссю. Документ, зокрема, передбачає застосування ядерної зброї.

Також ми писали, що Білорусь нарощує військову присутність у прикордонні з Україною. Однак, за даними ЦПД, загрози вторгнення регулярних військ Білорусі зі своєї території в Україну немає. ЗСУ контролюють ситуацію на кордоні.

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