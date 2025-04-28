З мовчазної згоди Лукашенка: з'явився список білорусів, що воюють з Росією проти України

На початок 2025 року в рядах окупаційної російської армії перебувало не менше 742 найманців з паспортами Республіки Білорусь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект "Хочу жить".

У мережі з'явився список імен тих білорусів, які можуть воювати на стороні Росії. Однак цей список може бути не повним, адже деякі громадяни Білорусі також мають російський паспорт і не враховуються як "легіонери".

"Реальна кількість білорусів, які воюють проти України, цілком може бути рекордною", - заявляють в "Хочу жить".

При цьому, якщо для найманців з інших країн в армії РФ ключовою мотиваційною складовою є гроші, то для громадян Білорусі - ідеологія. Адже білоруське і російське суспільство існують у єдиному інформаційному просторі. Саме тому білоруси "охоче вірять у казки пропагандистів про "нацистів в Україні" і воюють за "спільне радянське минуле".

У "Хочу жити" зауважили, що є очевидним і той факт, що участь громадян Білорусі у війні проти України на боці РФ відбувається за мовчазною згодою самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.