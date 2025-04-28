С молчаливого согласия Лукашенко: появился список белорусов, воюющих с Россией против Украины
На начало 2025 года в рядах оккупационной российской армии находилось не менее 742 наемников с паспортами Республики Беларусь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект "Хочу жить".
В сети появился список имен тех белорусов, которые могут воевать на стороне России. Однако этот список может быть не полным, ведь некоторые граждане Беларуси также имеют российский паспорт и не учитываются как "легионеры".
"Реальное количество белорусов, которые воюют против Украины, вполне может быть рекордным", - заявляют в "Хочу жить".
При этом, если для наемников из других стран в армии РФ ключевой мотивационной составляющей являются деньги, то для граждан Беларуси - идеология. Ведь белорусское и российское общество существуют в едином информационном пространстве. Именно поэтому белорусы "охотно верят в сказки пропагандистов о "нацистах в Украине" и воюют за "общее советское прошлое".
В "Хочу жить" отметили, что очевиден и тот факт, что участие граждан Беларуси в войне против Украины на стороне РФ происходит с молчаливого согласия самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.
Беларусь помогает РФ в войне против Украины
Напомним, с начала полномасштабного вторжения Беларусь помогает России. Ранее российский диктатор Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму договор о гарантиях безопасности с Беларусью. Документ, в частности, предусматривает применение ядерного оружия.
Также мы писали, что Беларусь наращивает военное присутствие в приграничье с Украиной. Однако, по данным ЦПД, угрозы вторжения регулярных войск Беларуси со своей территории в Украину нет. ВСУ контролируют ситуацию на границе.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.