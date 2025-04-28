С молчаливого согласия Лукашенко: появился список белорусов, воюющих с Россией против Украины

На начало 2025 года в рядах оккупационной российской армии находилось не менее 742 наемников с паспортами Республики Беларусь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект "Хочу жить".

В сети появился список имен тех белорусов, которые могут воевать на стороне России. Однако этот список может быть не полным, ведь некоторые граждане Беларуси также имеют российский паспорт и не учитываются как "легионеры".

"Реальное количество белорусов, которые воюют против Украины, вполне может быть рекордным", - заявляют в "Хочу жить".

При этом, если для наемников из других стран в армии РФ ключевой мотивационной составляющей являются деньги, то для граждан Беларуси - идеология. Ведь белорусское и российское общество существуют в едином информационном пространстве. Именно поэтому белорусы "охотно верят в сказки пропагандистов о "нацистах в Украине" и воюют за "общее советское прошлое".

В "Хочу жить" отметили, что очевиден и тот факт, что участие граждан Беларуси в войне против Украины на стороне РФ происходит с молчаливого согласия самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.