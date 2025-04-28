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С молчаливого согласия Лукашенко: появился список белорусов, воюющих с Россией против Украины

Понедельник 28 апреля 2025 17:57
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С молчаливого согласия Лукашенко: появился список белорусов, воюющих с Россией против Украины Иллюстративное фото: появился список белорусов, воюющих с Россией против Украины (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

На начало 2025 года в рядах оккупационной российской армии находилось не менее 742 наемников с паспортами Республики Беларусь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект "Хочу жить".

В сети появился список имен тех белорусов, которые могут воевать на стороне России. Однако этот список может быть не полным, ведь некоторые граждане Беларуси также имеют российский паспорт и не учитываются как "легионеры".

"Реальное количество белорусов, которые воюют против Украины, вполне может быть рекордным", - заявляют в "Хочу жить".

При этом, если для наемников из других стран в армии РФ ключевой мотивационной составляющей являются деньги, то для граждан Беларуси - идеология. Ведь белорусское и российское общество существуют в едином информационном пространстве. Именно поэтому белорусы "охотно верят в сказки пропагандистов о "нацистах в Украине" и воюют за "общее советское прошлое".

В "Хочу жить" отметили, что очевиден и тот факт, что участие граждан Беларуси в войне против Украины на стороне РФ происходит с молчаливого согласия самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

Беларусь помогает РФ в войне против Украины

Напомним, с начала полномасштабного вторжения Беларусь помогает России. Ранее российский диктатор Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму договор о гарантиях безопасности с Беларусью. Документ, в частности, предусматривает применение ядерного оружия.

Также мы писали, что Беларусь наращивает военное присутствие в приграничье с Украиной. Однако, по данным ЦПД, угрозы вторжения регулярных войск Беларуси со своей территории в Украину нет. ВСУ контролируют ситуацию на границе.

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