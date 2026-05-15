ua en ru
Пт, 15 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя

"Про ліквідацію не йдеться": що насправді буде з Центром кардіохірургії у Києві

16:57 15.05.2026 Пт
3 хв
Щороку в Україні 4 тисячі немовлят народжуються з вадами серця. Де тепер їх рятуватимуть?
aimg Василина Копитко
"Про ліквідацію не йдеться": що насправді буде з Центром кардіохірургії у Києві У медзакладі запланували реорганізацію (фото: cardio org ua)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

Днями у мережі з'явилася інформація про нібито ліквідацію Центру дитячої кардіології та кардіохірургії. Керівництво медзакладу офіційно спростувало ці заяви, наголосивши на плановому розвитку та розширенні послуг.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на сюжет ТСН.

Читайте також: Програму "Скринінг здоров’я 40+" оновили: що змінилося для українців

Головне:

  • Заклад не закривається: мова йде про реорганізацію для покращення якості медичної допомоги;
  • Масштаби допомоги: за поточний рік фахівці вже провели 51 тисячу консультацій і низку операцій;
  • Інтеграція з "Охматдитом": частина Центру може увійти до складу національної лікарні для впровадження досвіду західних клінік;
  • Збереження персоналу: реорганізація не передбачає звільнень або скорочення кількості операцій.

Реорганізація замість ліквідації

Генеральний директор підкреслив, що Центр продовжує працювати на найкращому обладнанні в країні за підтримки МОЗ. Чутки про закриття не відповідають дійсності. У закладі запланована реорганізація.

"Центр не закривається. Про ліквідацію не йдеться. Реорганізація дасть можливість Центру працювати краще і надавати більш якісну допомогу дітям і дорослим. Заклад активно розвивається: за останні пів року у нас створили ветеранський хаб, почали робити унікальні операції, які до цього не проводилися", - розповів генеральний директор закладу Георгій Маньковський.

Очільник закладу закликав довіряти лише офіційним сторінкам Центру та розпоряднику - Міністерству охорони здоров'я.

Що зміниться для пацієнтів

Основна мета змін - збільшення кількості операцій та покращення сервісу. Зокрема, розглядається варіант тісної співпраці з головною дитячою лікарнею країни "Охматдит".

"Якщо частина нашого центру буде інтегрована у національну лікарню "Охматдит", то це все буде погоджуватися. Жодний пацієнт не постраждає. Це все вирішується планомірно і для того, щоб перейняти досвід західних клінік", - пояснив гендиректор.

Він також додав, що Центр обслуговує 700 тисяч мешканців Києва за пакетом медичної допомоги при інфаркті міокарда. Показники роботи залишаються високими: окрім десятків тисяч консультацій, проведено значну кількість оперативних втручань.

Важливість кардіохірургічної допомоги в Україні

Питання стабільної роботи Центру є критичним для національної системи охорони здоров'я. Щорічно в Україні народжується близько 4 тисяч дітей із вродженими вадами серця. У 30% випадків ці вади є критичними, що потребує негайного втручання фахівців.

Інтеграрацію дитячої служби в "Охматдит"

Нагадаємо, що раніше адміністрація Центру кардіології та кардіохірургії уже виходила із заявою, що інформація про "закриття" їхнього медзакладу є недостовірною, а центр насправді проходить "реорганізацію".

У рамках цього процесу частину дитячої кардіохірургічної служби юридично інтегрують до структури НДСЛ "Охматдит". Таким чином створять потужний хаб, де дитина зможе отримати повний цикл лікування в одному місці.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Мінстерство охорони здоров'я України Кардіолог
Новини
Зеленський анонсував нові "далекобійні санкції" проти Росії
Зеленський анонсував нові "далекобійні санкції" проти Росії
Аналітика
"Я не готовий до війни" – це відмазка. Прийди, а ми навчимо": інтерв'ю з бійцем Шаманбату
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Я не готовий до війни" – це відмазка. Прийди, а ми навчимо": інтерв'ю з бійцем Шаманбату