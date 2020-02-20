Моуринью шесть лет не побеждает в плей-офф Лиги чемпионов

Португальский тренер Жозе Моуринью не может одержать победу в матче плей-офф Лиги чемпионов с 2014 года. Об этом сообщает Sky Sports.

Накануне его команда лондонский "Тоттенхэм Хотспур" уступил немецкому "РБ Лейпциг" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 0:1.

Последнюю победу в плей-офф специалист добыл в апреле шесть лет назад с "Челси", когда обыграл "Пари Сен-Жермен" - 2:0.

После этого Моуринью не выиграл ни одну из семи игр в плей-офф Лиги чемпионов. Он провел 4 матча с "Челси", два с "Манчестер Юнайтед" и одну с "Тоттенхэмом".

Действующим победителем самого престижного клубного турнира Европы является "Ливерпуль". В прошлогоднем финале "мерсисайдский" клуб обыграл "Тоттенхэм Хотспур" со счетом 2:0.

"Ливерпуль" в первой игре 1/8 финала нынешнего розыгрыша минимально уступил мадридскому "Атлетико". Команда Юргена Клоппа не сумела нанести ни одного удара в створ ворот испанского клуба.