Моурінью шість років не перемагає в плей-офф Ліги чемпіонів

Португальський тренер Жозе Моурінью не може здобути перемогу в матчі плей-офф Ліги чемпіонів з 2014 року. Про це повідомляє Sky Sports.

Напередодні його команда лондонський "Тоттенхем Хотспур" поступився німецькому "РБ Лейпциг" в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з рахунком 0:1.

Останню перемогу в плей-офф фахівець здобув у квітні шість років тому з "Челсі", коли обіграв "Парі Сен-Жермен" - 2:0.

Після цього Моурінью не виграв ні одну з семи ігор в плей-офф Ліги чемпіонів. Він провів 4 матчі з "Челсі", два з "Манчестер Юнайтед" і одну з "Тоттенхемом".

Чинним переможцем найпрестижнішого клубного турніру Європи є "Ліверпуль". У торішньому фінальному двобої "мерсисайдський" клуб обіграв "Тоттенхем Хотспур" з рахунком 2:0.

"Ліверпуль" в першій грі 1/8 фіналу нинішнього розіграшу мінімально поступився мадридському "Атлетіко". Команда Юргена Клоппа не зуміла завдати жодного удару в площину воріт іспанського клубу.