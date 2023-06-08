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"Мотор" завершив сезон у чемпіонаті Німеччини: яке місце посів гандбольний гранд

Фото: "Мотор" фінішував у середині турнірної таблиці (facebook.com/handball.club.motor)
Автор: Антон Федорців

На мажорній ноті закінчив виступи в кампанії 2022/23 німецької другої Бундесліги запорізький "Мотор".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт змагань.

Німеччина, 2-га Бундесліга, 38-й тур

"Гюттенберг" – "Мотор" – 32:33 (12:18, 20:15)

Український гранд здолав "Гюттенберг" на виїзді. Розпочали команди на рівних, але ще до середини тайму запоріжці перехопили ініціативу. Далі "Мотор" методично збільшував власну перевагу, тож пішов на перерву з 6-очковим гандикапом.

У другій половині вітчизняна команда впродовж тривалого часу тримала господарів на безпечній відстані. Утім, "Гюттенберг" спромігся влаштувати фінальний штурм. Запоріжці, однак, втримали перевагу, хоч і мінімальну.

Найрезультативнішим у матчі став напівсередній "Мотора" Ігор Турченко. Він оформив 12 м'ячів. У міжсезоння українець поповнить лави середняка чемпіонату Франції "Ліможа". Турченко підписав 2-річний контракт із ноовю командою.

Для "Мотора" ця перемога стала 11-ю в сезоні. Український гранд фінішував у другій Бундеслізі над зоною вильоту, набравши 26 очок. Паралельно підопічні Гінтараса Савукінаса оформили чемпіонський дубль на батьківщині та дійшли до плей-офф Європейської ліги.

До слова, раніше розібрали графік старту вітчизняних команд у єврокубках 2023/24.

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