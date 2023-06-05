Україна визначила всіх представників у єврокубках на новий сезон: які команди зіграють

Фінальний тур української Прем'єр-ліги дозволив визначити п'ятірку команд, що в сезоні 2023/24 виступатимуть на європейській арені. До переліку щасливців потрапили донецький "Шахтар", "Дніпро-1", луганська "Зоря", київське "Динамо" та полтавська "Ворскла".

Коротко про представництво України в єврокубках, схему турнірів і графік старту вітчизняних клубів – у матеріалі РБК-Україна .

П'ять найсильніших колективів УПЛ зіграють у трьох континетальних турнірах – Лізі чемпіонів, Лізі Європи та Лізі конференцій. Квота України на прийдешній сезон поділена за схемою 2+1+2.

Ліга чемпіонів

До Ліги чемпіонів потрапили чемпіон і віце-чемпіон – "Шахтар" і "Дніпро-1". "Гірники" вийшли відразу в груповий етап головного єврокубка. Жеребкування основної сітки змагань пройде 31 серпня, а турнір у квартетах команд стартують 19-20 вересня.

Команда Ігора Йовічевіча під час жеребкування потрапить у другий або третій кошики. Остаточне місце залежатиме від результату фіналу Ліги чемпіонів. Якщо переможе "Манчестер Сіті", то "гірники" будуть у третьому. У випадку ж тріумфу міланського "Інтера" – потраплять до другого.

Фото: "Шахтар" і "Дніпро-1" стартуватимуть у Лізі чемпіонів (facebook.com/sportclubdnipro1)

Натомість "Дніпро-1" розпочне турнірний шлях із другого кваліфікаційного раунду. Щоб потрапити до компанії з "Шахтарем", дніпровці зобов'язані пройти трьох суперників. На старті відбору "спортклубівці" зустрінуться або зі швейцарський "Серветтом", або з грецьким "Панатінаїкосом". Жеребкування цього етапу відбудеться 21 червня, а перші матчі зіграють 25-26 липня.

Якщо "Дніпро-1" вилетить у кваліфікації Ліги чемпіонів, то продовжить виступи в Лізі Європи. Перемога над "Серветтом"/"Панатінаїкосом" і подальший виліт відправлять "спортклубівців" до групового етапу другого за рангом єврокубка. Натомість поразка в другому кваліфікаційному раунді змусить "Дніпро-1" грати ще й кваліфікацію Ліги Європи.

Ліга Європи та Ліга конференцій

Тим часом бронзовий призер УПЛ стартуватиме в єврокубках із плей-офф кваліфікації Ліги Європи. Якщо "Зоря" переможе суперника, отриманого під час жеребу 7 серпня, то виступить у груповому етапі турніру. У разі загальної поразки в матчах 24 серпня і 31 серпня – в групі Ліги конференцій.

Набагато більше матчів доведетсься зіграти двом українським представникам у третьому єврокубку. "Динамо" розпочне виступи з третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій. Жеребкування стадії запланували на 24 липня. Натомість матчі зіграють в останній місяць літа – 10 серпня і 17 серпня.

Фото: "Динамо" та "Ворскла" зіграють у Лізі конференцій (facebook.com/fcdynamoua)

А от "Ворскла" стартуватиме з другого раунду кваліфікації. Першого суперника полтавці дізнаються 21 червня, а двоматчеве протистояння відбудеться 27 липня і 3 серпня. Для виходу в основну сітку Ліги конференцій "Ворсклі" потрібно вибити трьох суперників, а "Динамо" – двох.

У сезоні 2022/23 честь України в єврокубках захищали ці ж п'ять команд. Найкраще виступив "Шахтар", який після групового етапу Ліги чемпіонів дійшов до 1/8 фіналу Ліги Європи та поступився там роттердамському "Фейєнорду". Натомість "Динамо" та "Дніпро-1" зіграли в групових етапах Ліги Європи та Ліги конференцій відповідно. "Зоря" і "Ворскла" вилетіли ще в кваліфікаці третього за рангом єврокубка.