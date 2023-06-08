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"Мотор" завершил сезон в чемпионате Германии: какое место занял гандбольный гранд

Фото: "Мотор" финишировал в середине турнирной таблицы (facebook.com/handball.club.motor)
Автор: Антон Федорцив

На мажорной ноте закончил выступления в кампании 2022/23 немецкой второй Бундеслиги запорожский "Мотор".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт соревнований.

Германия, 2-я Бундеслига, 38-й тур

"Хюттенберг" – "Мотор" – 32:33 (12:18, 20:15)

Украинский гранд одолел "Хюттенберг" на выезде. Начали команды на равных, но еще до середины тайма запорожцы перехватили инициативу. Далее "Мотор" методически увеличивал собственное преимущество, поэтому ушел на перерыв с 6-очковым гандикапом.

Во второй половине отечественная команда долгое время держала хозяев на безопасном расстоянии. Впрочем, "Хюттенберг" смог устроить финальный штурм. Запорожцы, однако, удержали преимущество, хоть и минимальное.

Самым результативным в матче стал полусредний "Мотора" Игорь Турченко. Он оформил 12 мячей. В межсезонье украинец пополнит ряды середняка чемпионата Франции "Лиможа". Турченко подписал 2-летний контракт с новой командой.

Для "Мотора" эта победа стала 11-й в сезоне. Украинский гранд финишировал во второй Бундеслиге над зоной вылета, набрав 26 очков. Параллельно подопечные Гинтараса Савукинаса оформили чемпионский дубль на родине и дошли до плей-офф Европейской лиги.

К слову, ранее разобрали график старта отечественных команд в еврокубках 2023/24.

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