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Лідер гандбольного "Мотора" підписав контракт із середняком Франції

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Лімож, Середа 08 березня 2023 12:06
Лідер гандбольного "Мотора" підписав контракт із середняком Франції Фото: Ігор Турченко виступатиме в "Моторі" до літа (facebook.com/handball.club.motor)
Автор: Антон Федорців

Напівсередній збірної України Ігор Турченко змінить запорізький "Мотор" на французький "Лімож".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

21-річний українець продовжить кар'єру в чемпіонаті Франції. Найкращий бомбардир групового етапу Європейської ліги 2022/23 уклав контракт із середняком тамтешньої Старліг.

Турченко підписав угоду з "Ліможем" на 2 роки. До французької першості він переїде влітку. У новій команді напівсередній виступатиме під звичним 17-м номером. Весняну частину нинішнього сезону Турченко проведе в "Моторі", який змагається в другій німецькій Бундеслізі та плей-офф Європейської ліги.

"Лімож" наразі йде на 7-й сходинці Старліг. Майбутня команда українця набрала 18 очок після 19-ти турів і відстає від зони єврокубків на 6 пунктів. У попередній кампанії аквітанці фінішували на 13-й позиції.

Раніше "Мотор" здобув путівку в 1/8 фіналу Європейської ліги. Там суперником запоріжців стане хорватський "Нексе". Перший матч – 21 березня. Турченко натомість став найкращим бомбардиром основної сітки турніру, оформивши 85 голів.

До слова, раніше підготували експрес-презентацію "Фейєнорда" перед 1/8 фіналу Ліги Європи.

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