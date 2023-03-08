Лідер гандбольного "Мотора" підписав контракт із середняком Франції
Напівсередній збірної України Ігор Турченко змінить запорізький "Мотор" на французький "Лімож".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.
21-річний українець продовжить кар'єру в чемпіонаті Франції. Найкращий бомбардир групового етапу Європейської ліги 2022/23 уклав контракт із середняком тамтешньої Старліг.
Турченко підписав угоду з "Ліможем" на 2 роки. До французької першості він переїде влітку. У новій команді напівсередній виступатиме під звичним 17-м номером. Весняну частину нинішнього сезону Турченко проведе в "Моторі", який змагається в другій німецькій Бундеслізі та плей-офф Європейської ліги.
"Лімож" наразі йде на 7-й сходинці Старліг. Майбутня команда українця набрала 18 очок після 19-ти турів і відстає від зони єврокубків на 6 пунктів. У попередній кампанії аквітанці фінішували на 13-й позиції.
Раніше "Мотор" здобув путівку в 1/8 фіналу Європейської ліги. Там суперником запоріжців стане хорватський "Нексе". Перший матч – 21 березня. Турченко натомість став найкращим бомбардиром основної сітки турніру, оформивши 85 голів.
— Limoges Handball (@LimogesHandball) March 7, 2023
Ihor TURCHENKO portera les couleurs du LH la saison prochaine
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До слова, раніше підготували експрес-презентацію "Фейєнорда" перед 1/8 фіналу Ліги Європи.
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