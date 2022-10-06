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"Мотор" отримав суперників на груповому етапі Ліги Європи

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Відень, Четвер 06 жовтня 2022 15:57
"Мотор" отримав суперників на груповому етапі Ліги Європи Фото: Лівий напівсередній "Мотора" Ігор Турченко (liquimoly-hbl.de)
Автор: Антон Федорців

Опонентів на груповому етапі гандбольної Ліги Європи 2022/23 дізнався запорізький "Мотор".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати жеребкування.

Вітчизняний гранд потрапив до групи D другого за престижністю єврокубка. Там запоріжці зіграють із п'ятьма суперниками.

"Мотор" на груповому етапі Ліги Європи зустрінеться з німецьким "Фюхсе Берліном", іспанським "Бідасоа", португальським "Агуаш Санташем", данським "Скандерборгом-Орхусом" і північномакедонським "Єврофарм Пелістером". Стартовий тур призначений на 25 жовтня.

Із чотирьох секстетів до плей-офф вийдуть по чотири найкращі команди. Раніше "Мотор" отримав відмову від організаторів Ліги чемпіонів через організаційну невизначеність. Зараз запоріжці базуються у німецькому Дюссельдорфі та виступають у 2-й Бундеслізі.

У минулому сезоні "Мотор" виступав у Лізі чемпіонів. Багаторічний чемпіон України здобув 4 перемоги, 7 разів програв, а ще в трьох поєдинках отримав технічні поразки через зняття з турніру після повномасштабного вторгнення РФ.

&quot;Мотор&quot; отримав суперників на груповому етапі Ліги Європи

До слова, гандбольний "Донбас" отримав суперника в 2-му раунді Кубка ЄГФ.

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