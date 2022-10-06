"Мотор" отримав суперників на груповому етапі Ліги Європи

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати жеребкування .

Вітчизняний гранд потрапив до групи D другого за престижністю єврокубка. Там запоріжці зіграють із п'ятьма суперниками.

"Мотор" на груповому етапі Ліги Європи зустрінеться з німецьким "Фюхсе Берліном", іспанським "Бідасоа", португальським "Агуаш Санташем", данським "Скандерборгом-Орхусом" і північномакедонським "Єврофарм Пелістером". Стартовий тур призначений на 25 жовтня.

Із чотирьох секстетів до плей-офф вийдуть по чотири найкращі команди. Раніше "Мотор" отримав відмову від організаторів Ліги чемпіонів через організаційну невизначеність. Зараз запоріжці базуються у німецькому Дюссельдорфі та виступають у 2-й Бундеслізі.

У минулому сезоні "Мотор" виступав у Лізі чемпіонів. Багаторічний чемпіон України здобув 4 перемоги, 7 разів програв, а ще в трьох поєдинках отримав технічні поразки через зняття з турніру після повномасштабного вторгнення РФ.