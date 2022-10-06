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"Мотор" получил соперников на групповом этапе Лиги Европы

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Вена, Четверг 06 октября 2022 15:57
"Мотор" получил соперников на групповом этапе Лиги Европы Фото: Левый полусредний "Мотора" Игорь Турченко (liquimoly-hbl.de)
Автор: Антон Федорцив

Оппонентов на групповом этапе гандбольной Лиги Европы 2022/23 узнал запорожский "Мотор".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты жеребьевки.

Отечественный гранд попал в группу D второго по престижности еврокубка. Там запорожцы сыграют с пятью соперниками.

"Мотор" на групповом этапе Лиги Европы встретится с немецким "Фюхсе Берлином", испанским "Бидасоа", португальским "Агуаш Санташем", датским "Скандерборгом-Орхусом" и северомакедонским "Еврофарм Пелистером". Стартовый тур назначен на 25 октября.

Из четырех секстетов в плей-офф выйдут по четыре лучшие команды. Ранее "Мотор" получил отказ от менеджмента Лиги чемпионов из-за организационной неопределенности. Сейчас запорожцы базируются в немецком Дюссельдорфе и выступают во 2-й Бундеслиге.

В прошлом сезоне "Мотор" выступал в Лиге чемпионов. Многолетний чемпион Украины одержал 4 победы, 7 раз проиграл, а еще в трех поединках получил технические поражения из-за снятия с турнира после полномасштабного вторжения РФ.

&quot;Мотор&quot; получил соперников на групповом этапе Лиги Европы

К слову, гандбольный "Донбасс" получил соперника во 2-м раунде Кубка ЕГФ.

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