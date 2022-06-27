"Мотор" не взяли в гандбольную Лигу чемпионов

Европейская федерация гандбола отклонила заявку запорожского "Мотора" на участие в Лиге чемпионов сезона 2022/23.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт федерации .

Запорожцы не попали в список участников группового этапа Лиги чемпионов. Заявка "Мотора" не получила одобрения ЕГФ из-за организационной неопределенности.

К девяти ранее определенным участникам главного еврокубка присоединились "Загреб", "Ольборг", "Нант", "Веспрем", "Элверум", "Висла" и "Целе". Украинский гранд и еще 5 клубов ("Гранольерс", "Спортинг", "Бая-Маре", "Кадеттен" и "Истад") будут выступать в основной сетке Лиги Европы.

В августе "Мотор" начнет выступления в немецкой Второй Бундеслиге. Сезон 2021/22 в Суперлиге Украины досрочно завершили без определения чемпиона. Запорожцы финишировали первыми в десятый раз подряд.

В прошлом сезоне "Мотор" выступал в Лиге чемпионов. Многолетний чемпион Украины одержал 4 победы и 7 раз проиграл. Еще в трех поединках запорожцам засчитали технические поражения, поскольку команда снялась с турнира после полномасштабного вторжения РФ.