ua ru
Пн, 03 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Весь хлам сгоняют. Россиянин раскритиковал вооружение и свое командование (перехват)

Новина українською →
Россия, Понедельник 03 апреля 2023 18:25
Весь хлам сгоняют. Россиянин раскритиковал вооружение и свое командование (перехват) Фото: россиянин раскритиковал вооружение и свое командование (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российский оккупант в перехваченном разговоре рассказал о том, что у страны-захватчика заканчивается вооружение, поэтому приходится расконсервировать старую технику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват, обнародовавший Главное управление разведки.

Российский военнослужащий в беседе с другом рассказал, что у них заканчивается вооружение и техника. Он заявил, что командованию безразлично своих подчиненных, потому что никто из них не находится на передовой.

"И как вот воевать с таким вооружением? Ублюдки плохие. Офицеры, эта Москва, эти депутаты, бл*дь. Все старье сгоняют короче в утилизацию", - говорит россиянин.

В ответ на это его знакомый удивляется, почему Россия не наносит удар по населенным пунктам авиабомбами. Он уверен, что это поможет быстрее победить украинцев.

Напомним, в недавнем перехвате разговора россиянин жаловался на постоянные удары украинских бойцов.

Еще один оккупант в телефонном разговоре с женой рассказал об отсутствии командования и поставке вооружений.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Главное управление разведки Война России против Украины
NEWS
Будут ли вручать повестки через мессенджеры: что говорят в Минцифры
Будут ли вручать повестки через мессенджеры: что говорят в Минцифры
DAILY
Перелом битвы за Киев. Как Украина остановила россиян и не дала врагу захватить столицу
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Перелом битвы за Киев. Как Украина остановила россиян и не дала врагу захватить столицу